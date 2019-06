Disertante. Luciana Mantero estuvo ayer en San Juan y dio una disertación sobre su libro, que es uno de los más leídos por las familias que no pueden concebir hijos.



Luciana Mantero tiene 42 años y visitó ayer San Juan para presentar su libro "El deseo más grande" y para dar una charla a las personas que luchan para ser padres. En este contexto, la mujer, que es la esposa del jefe de Gabinete Marcos Peña, habló con DIARIO DE CUYO sobre su libro y su vida relacionada a la política. En este sentido, dijo que si bien Argentina es uno de los países que tiene los índices más altos de fertilidad, "la ley de fertilidad no es equitativa en el país".



Luego de asegurar que está "orgullosa" del trabajo que hace su esposo en el país, dijo que trata de apoyarlo sobre todo cuando está en el ojo de la tormenta política, en pleno año electoral. "La política es un ambiente difícil y uno queda en medio de una vorágine permanente. Hoy sos Dios y mañana sos el peor, pero tratamos de tomar distancia de estas opiniones. Nos apoyamos muchos en nuestros proyectos, eso es parte del amor y es lo que nos hace felices. Siempre nos hacemos tiempo para compartir en familia", dijo Mantero y agregó que en medio de las críticas por el estado actual del país y de las campañas políticas ella está tranquila porque su esposo "sólo trabaja para conseguir el bien común".



Focalizada en la presentación de su libro, que dijeron es muy leído por las personas que no pueden concebir sus hijos de manera natural, Mantero comentó que ella realizó esta publicación con el objetivo de ayudar a las mujeres y varones que pasan por la misma situación que ella atravesó. Es que junto a su marido hicieron 3 años de tratamientos para poder tener a su segundo hijo, que hoy tiene 5 años. "El deseo más grande del mundo es un libro que cuenta la historia de 10 mujeres que nos costó ser madres. A mí me diagnosticaron menopausia precoz, a los 33 años. Después de intentos de tratamientos y luego de hacer un duelo, de una maternidad que no iba a ser, me quedé embarazada naturalmente contra todos los pronósticos", comentó, y dijo que el libro tiene una gran variedad de historias, con muchos finales distintos. Según la escritora el libro hace mucho hincapié en la incertidumbre, pues ella asegura que es lo más difícil de sobrellevar. "No saber qué va a pasar es lo que más duele en el proceso. Según los psicólogos la espera de un hijo que no llega, es equiparable emocionalmente al duelo por la muerte de un familiar querido", agregó.



Además de hablar del libro, Mantero habló sobre la Ley de Fertilidad. "Argentina es líder con Brasil en Latinoamérica -en cuanto a los índices de fertilidad-. Esto gracias a una ley, que se sancionó en 2013. Si bien el acceso es mucho más alto, es cierto que la ley no se cumple al 100%. Esta normativa permitió el acceso a tratamientos a muchas personas. Eso está buenísimo, pero la ley es irrestricta al presupuesto público. Es por esto, que los que más sufren -para acceder a tratamientos- son los que menos tienen. La ley no es equitativa. Hay cuestiones que son controvertidas", dijo y agregó que otro problema que forma parte de la realidad de muchos argentinos son los "palos en las ruedas" que ponen permanentemente las obras sociales o prepagas que deben cumplir con los tratamientos de fertilidad a sus asociados.



La presentación de su libro

Ayer, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Luciana Mantero presentó su libro "El deseo más grande". Durante la charla comentó que se siente orgullosa de poder presentarlo en todo el país. "Ayudar a través del libro es increíble. En las charlas me cuentan miles de anécdotas y hasta hay personas que me envían, por las redes sociales, las fotos de sus hijos. Por eso siento que es un obligación seguir difundiendo esta problemática y pienso que El deseo más grande es mucho más que un libro", concluyó en la entrevista con este diario.