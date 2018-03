Emoción. Los excombatientes se emocionaron ante el recibimiento de los alumnos de la Escuela Carlos Pellegrini, de Santa Lucía. Los chicos gritaron y agitaron sus banderas para saludarlos.

Llevaban más de media hora de pie y formados en la vereda. Pero la espera a pleno sol no les quitó el entusiasmo. El paso de cualquier vehículo les arrancó un grito y los motivó a agitar las banderas albicelestes con energía. Lo hicieron para ensayar el recibimiento que le darían a los "héroes" de Malvinas. Fueron los alumnos de la Escuela Carlos Pellegrini, de Santa Lucía, la primera institución educativa por la que ayer pasó la caravana encabezada por los excombatientes tras su regreso de las islas. Esta euforia infantil se repitió en las demás escuelas donde los chicos salieron a la calle a recibir a los veteranos. Este fue el tercer viaje que organizó el Gobierno para excombatientes y sus familiares.



Durante la semana pasada, los alumnos de 1ro a 6to grado de la Escuela Pellegrini comenzaron a prepararse para darle la bienvenida a los excombatientes. Primero, en clase, participaron en talleres sobre la Guerras de Malvinas, luego dedicaron su tiempo libre para confeccionar banderas y porras celestes y blancas. En tanto que ayer, hasta ayudaron a las docentes a sacar los parlantes a la calle para que se escuchara bien fuerte la Marcha de las Malvinas cuando asomara la autobomba que trasladaba a los veteranos.



Fue tanto el entusiasmo de los chicos que la gente que pasó por ahí no sólo tocó bocina y los saludó con la mano en alto, sino que además se detuvo para tomarles fotos.



Lo mismo ocurrió con los alumnos del Colegio de Don Bosco y de la Escuela Antonio Torres, que también acompañaron el paso de la caravana con gritos y banderas en alto.



La caravana dio una vuelta alrededor de la Plaza 25, donde se vivió uno de los momentos más emocionante. La gente se agolpó en la calle para aplaudir a los excombatientes.



Tras esta paseo por el microcentro, el contingente continuó la marcha para pasar por las escuelas Sarmiento y Normal Sarmiento. Allí los chicos levantaron carteles con la palabra "héroes" para saludarlos.



El recorrido terminó en la Plaza España, en el Monumento a los Caídos en Malvinas, donde los excombatientes rezaron para que las islas vuelvan a ser argentinas. En este acto estuvieron acompañados por familiares.







>> Algunos testimonios

ELIO DE LA FUENTE Exmiembro de la Marina

"Después de 36 años pude cumplir el sueño de volver a Malvinas. Para mí este viaje significó cerrar una etapa, pero no una herida porque eso dura para siempre. Estuve muy nervioso durante todo el viaje. Recién pude relajarme y sentirme en paz. Creo que a todos los veteranos nos hace falta regresar una vez más a Malvinas", dijo.

DUILIO DOJORTI Exmiembro del Ejército

"No puedo describir lo que sentí cuando pisé las islas. Fue una emoción tan grande que se me hizo un nudo en la garganta. Ir de nuevo a Malvinas fue como rendirle un homenaje a todos los compañeros que no pudieron sobrevivir a la guerra y quedaron allá. Todo lo que vivimos antes y ahora es muy fuerte, incluso para nuestras familias", dijo.

JOSÉ GUEVARA Exmiembro de la Marina

"Yo participé en el desembarco en las islas y también en el operativo de rescate de los sobrevivientes del Crucero General Belgrano y al regresar a las islas se me vinieron a la mente todas las imágenes de ese momento. El volver a las islas fue como saldar una deuda con todos los compañeros a los que pudimos rescatar con vida", dijo.

Alboroto. Los alumnos de las escuelas Sarmiento y Normal Sarmiento, de Capital, también ovacionaron el paso de los veteranos.



Caravana

90 fueron, aproximadamente, los minutos que duró la caravana de bienvenida a los veteranos. Partió desde el aeropuerto tras el acto oficial en el que estuvo presente el Gobernador.

Pedido. Los veteranos llegaron al Monumento de los Caídos en Malvinas, en Plaza España, donde rezaron para recuperar las islas.

Participantes

15 fueron los excombatientes que participaron del tercer viaje organizado por el Gobierno de San Juan a las islas Malvinas. También viajó el familiar de uno de los caídos en combate.

Tristeza. Pascuala de Montaño, madre de Agustín Montaño, primer sanjuanino en morir en combate, fue a recibir a los viajeros y no pudo evitar llorar.



Los viajes

Los viajes a las islas Malvinas que organiza el Gobierno de San Juan desde el 2016 están destinados exclusivamente a los veteranos que participaron del conflicto bélico y a los familiares de fallecidos en combate. Sólo pueden participar de los mismos quienes tengan una residencia mayor a 5 años en la provincia y que no hayan integrado ninguno de los contingentes que ya tuvieron la posibilidad de visitar las islas a través de los viajes organizados por el Gobierno. Los viajantes se definen por sorteo.