Ayer fue uno de los días más fríos en lo que va del año y todo a causa de la lluvia que comenzó durante la madrugada. Si bien se hizo presente en varios departamentos no ocasionó ningún tipo de inconvenientes. Pasado el mediodía, se registró una máxima menor a los 15 grados.

Cerca de las seis de la mañana comenzó a lloviznar en casi toda la provincia. Esto encendió el alerta en algunos municipios, pero no pasó a mayores. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que durante la semana las máximas no superarán los 28 grados. Hoy se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 25, mientras que mañana, la mínima será de 13 y la máxima de 27. En tanto que el martes, miércoles, jueves y viernes las mínimas oscilarán entre los 12 y 16 grados y las máximas serán de 28. Además el SMN informó que no hay probabilidades de lluvias ni llovizna para esta semana, a pesar de que el cielo estará parcialmente nublado casi todos los días.