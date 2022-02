En el lapso de 5 días ocurrió un nuevo temporal en la provincia. Pero, pese a que la lluvia de este martes pasado fue más intensa que la del 26 de enero, provocó menos daños. En esta ocasión no hubo evacuados, como ocurrió la semana pasada, y fueron pocas las casas que resultaron inundadas. Esto se debió a que la gente tomó las precauciones necesarias para minimizar las consecuencias, sobre todo en las zonas más vulnerables donde normalmente se ven afectadas por estos fenómenos.

A las 21,15 comenzó el aguacero acompañado de fuertes ráfagas de viento Sur que hicieron prever un caos. Es que la lluvia fue muy intensa y en menos de una hora el agua precipitada alcanzó los 26,6 milímetros. A esta cantidad se sumaron otros 1,4 milímetros que cayeron durante la madrugada de ayer, alcanzando un total de 28 milímetros precipitados, una cantidad superior a los 17,2 que cayeron durante el temporal anterior. Pero, pese a esto, ocasionó menos daños de los pensados. La semana pasada, 40 viviendas de diferentes comunas resultaron anegadas y 8 familias tuvieron que se evacuadas.

En el asentamiento Evita, de La Bebida, en Rivadavia, nuevamente los accesos internos quedaron literalmente tapados por el agua y, luego, por el barro que hizo casi imposible transitarlos. Sin embargo, las viviendas no resultaron inundadas como durante el temporal del pasado 26 de enero. Es que los vecinos tomaron algunas precauciones.

Estrategias. Esta vez, con defensas en las puertas de ingreso y zanjas los vecinos evitaron que el agua de la lluvia inundara sus casas como pasó la semana pasada.

"Esta vez le ganamos al clima", dijo Oscar Vera, muy conforme con su iniciativa. Apenas comenzó la amenaza de lluvia improvisó una defensa en la puerta de ingreso a su casa, usando una chapa y tierra. Dio resultado. El agua sólo inundó el patio delantero, sin ingresar a la vivienda.

La misma estrategia usó Mónica Flores para evitar que su casa se inundara como ocurrió con la lluvia de la semana pasada. Además, hizo una zanja al costado de la misma para encauzar el agua y evitar que quedara acumulada en el patio. Esta vez, sólo tuvo que lamentar filtraciones en el techo. "No sé qué vamos a hacer si sigue lloviendo así. Aún no se secan los colchones que se mojaron con la lluvia anterior y ya volvió a llover. Así no hay quién resista", dijo la mujer.

En el asentamiento Espacio Verde, en Pocito, la lluvia agravó los daños estructurales en las viviendas que fueron afectadas por el temporal anterior. Y los vecinos decidieron cortar la calle para reclamar ayuda. "Parece que están esperando que ocurra una tragedia para recién ayudarnos. Del municipio sólo me dieron un nylon la lluvia anterior, pero con eso no puedo solucionar las grietas en las paredes que ha generado la humedad. Vivo con el miedo que se caiga una pared y mate a alguno de mis seis hijos", dijo Claudia Moreira.



Peligro. La acumulación de humedad a consecuencia de las dos últimas lluvias provocó grietas en las casas del asentamiento Espacio Verde, Pocito.



El aguacero de la noche del martes pasado se hizo sentir en toda la provincia, aunque afectó principalmente a la zona del Gran San Juan, con diferentes trastornos en los departamentos que la componen. En Capital, el principal problema fue la anegación de las calles sobre todo en el centro y en la zona de Trinidad. Esto obligó a que el municipio sacara a la calle varias cuadrillas para drenar el agua acumulada. También asistió a 25 familias con palos y nylon para solucionar las filtraciones en los techos.

En tanto que en Santa Lucía y en Rawson hubo caídas de ramas, algunas de gran porte que obstaculizaron el tránsito vehicular y provocaron cortes de luz que fueron solucionados durante la madrugada. Una situación similar se vivió también en Chimbas.

La intensa lluvia además generó crecientes en distintas comunas y cortes en Ruta 40 entre Albardón y Jáchal, en Ruta 149 de Barreal a Calingasta, y la Ruta 60 en Ullum. Estos inconvenientes fueron solucionados ayer en el transcurso del día. Por otro lado, en Jáchal los bomberos debieron auxiliar a una familia de turistas que quedó varada en uno de los badenes inundados tras la creciente.

El municipio de Albardón también tuvo que asistir a 4 familias a las que se les inundó la casa.



¿Más lluvias?

Según el pronóstico hoy habrá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 34 y tormentas aisladas. Mañana, una mínima de 18 y una máxima de 31 con lluvias aisladas. El sábado, una mínima de 24 y una máxima de 27 con chaparrones.