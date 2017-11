En su casa. Melisa Martínez tiene 27 años y es mamá de 3 chicos. Está embarazada y se mostró avergonzada por lo que pasó. Admitió estar arrepentida.

Un día después de que el caso del bebé encontrado solo en la Villa El Salvador, en Chimbas, revolucionara a gran parte del departamento y la provincia, la mamá del menor dio su versión de los hechos a DIARIO DE CUYO. Con los ojos hinchados, diciendo que siente un poco de vergüenza y admitiendo su error, aseguró que está arrepentida y que agradece a la mujer que puso a su hijo al resguardo. "No me enoja lo que hizo la señora con mi hijo, yo vi todo bueno. Estoy agradecida a la mujer que lo agarró y tuvo el valor de llevarlo a la Policía", dijo Melisa Martínez, la mamá. Hasta ayer, el bebé de 1 año y 3 meses (primero se dijo que tenía 1 año y 4 meses) seguía en la casa de su abuelos paternos. Esto seguirá así hasta que se defina si los padres están aptos para hacerse cargo (ver aparte).



Dudando si hablar o no, Melisa abrió lentamente el portón de su casa. El mismo portón que su hijo abrió el día anterior para salir a la calle, solo. Con voz baja, pero segura de lo que piensa, decidió contar su versión. Para ella, esta declaración pública le servirá para que nadie la señale en la calle como una mala madre. Descalza, despeinada, y con las uñas un poco despintadas dijo que estaba agotada por todo lo que pasó el día anterior. A la vez, admitió que estaba dolida porque quedó muy expuesta. "Para mí fue todo una locura. Fue un error mío y estoy arrepentida de lo que hice. Cometimos un error muy grande, pero Dios me llevó a mi hijo con gente muy buena. Lo único malo que veo de todo esto, es la prensa que se le dio al caso. He quedado muy triste por lo que me ha pasado", dijo la mujer que además de tener a 3 chicos está cursando los últimos días de un embarazo de riesgo. Actualmente su hija mayor está con sus abuelos maternos y su nene de 3 años con su madrina (una hermana de Melisa), porque ella no puede tenerlos por el riesgo de su embarazo. Dijo que los dio por un tiempo, para poder hacer reposo.



Según Melisa, fue de urgencia al hospital Rawson y la acompañó su pareja (padre del bebé), porque no podía movilizarse sola ya que le bajaba la presión. Entonces, decidió dejar a su bebé solo en su casa porque el nene duerme todos los días hasta pasado el mediodía y a esa hora calculaba estar de vuelta en su casa. Sin embargo, el nene se levantó, salió en pañales y descalzo a la calle y fue encontrado por una mujer que lo llevó a la policía. "Lo dejé durmiendo y justo ayer se levantó temprano. Estaba en pañales porque estaba durmiendo y hacía calor. La casa estaba sin llave porque al portón se le rompió la cerradura. Había viento y capaz que se abrió la puerta. Por una parte está bueno lo que me pasó porque voy a recibir más ayuda. Además, veo el lado positivo porque volvió a mí y no le pasó nada. Una trata de llevar las cosas lo mejor posible, pero muchas veces se nos van de las manos. Nunca me imaginé que me iba a pasar semejante cosa. Ahora lo tienen los padres de mi pareja y yo tengo la casa vacía", dijo la mujer que cobra la asignación universal por hijo y un plan de la asociación Mardan en donde enseña a bailar folclore a chicos de zonas carenciadas. Su pareja trabaja como vendedor ambulante. Vende ropa interior.



Melisa comentó que sigue conmocionada, pero que está confiada de que todo se va a aclarar y dijo que no sabe quién es la señora que ayudó a su hijo, pues ellos viven ahí hace 6 meses y no tienen contacto con los vecinos. Igualmente se mostró agradecida con todos los que le dieron una mano con su hijo. "Se han dicho tantas cosas malas y cuando salga a la calle sé que me van a señalar. Van a decir "allá va la hija de p... que dejó solo a su hijo", pero yo todos los días trato de ser mejor para mis niños. No los traje al mundo para dejarlos tirados, los traje para criarlos. Mis hijos no tienen las mejores zapatillas ni la mejor ropa, pero cubrimos los gastos necesarios para que ellos estén bien", dijo con un poco de tristeza y contó que nunca sintió tanto miedo como cuando entró a su casa y su hijo no estaba en la cama donde lo dejó antes de irse.

El niño sigue con sus abuelos



Después de que el nene fuera trasladado a la comisaría por la vecina que lo halló deambulando solo, intervino el 102 y el equipo social de la Municipalidad de Chimbas. La Dirección de la Niñez decidió poner al niño al resguardo. Hasta ayer la situación era la misma.



Desde estas instituciones dijeron que el niño estaba en buenas condiciones de salud y se decidió que quedara en manos de sus abuelos paternos hasta que se haga una serie de averiguaciones para definir si los padres son o no aptos para tener a esta criatura y a sus hermanos. Hoy comenzarán con algunas entrevistas a los padres.