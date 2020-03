Verónica Jofré es artesana, diseñadora de indumentaria y maestra. Pero, sobre todo, solidaria. Ofrece ayuda escolar gratis y online a los alumnos primarios. Su objetivo es colaborar para que los chicos puedan completar las guías pedagógicas que están recibiendo por Internet y para que puedan sobrellevar el aislamiento lo más normal posible.

Verónica se desempeña como maestra de 5to grado en una escuela de 9 de Julio y de 6to en una de Capital. Sabe que a la mayoría de los alumnos les cuesta muchas veces entender la consigna de las tareas en el aula, aunque tienen a la maestra cerca para evacuar sus dudas. Pero, ahora no tienen esta posibilidad con la cuarentena y las clases a larga distancia como medida preventiva para no contagiarse del coronavirus. Es por este motivo que decidió sacar a flote su costado solidario para ayudarlos. Les ofrece apoyo escolar gratis y online. "Sabemos que a los chicos les cuesta entender las consigna y muchos papás tampoco están en condiciones de explicarles porque a lo mejor están desactualizados con los nuevos métodos de enseñanza. Y a mí me preocupa que el completar las guías pedagógicas genere estrés en toda la familia, potenciado por la condición de encierro. Por eso ofrezco mi ayuda para que los chicos aprendan y asimilen los contenidos que les enviamos", dijo la joven.

La docente contó que las guías que se les está enviando a los alumnos primarios incluyen actividades de matemática, lengua, sociales y naturales, para trabajar durante toda la semana. Las actividades que incluyen se distribuyen de la siguiente manera. Para los cinco días hábiles hay tareas de lengua y matemática que son las asignaturas primordiales, y una jornada con tareas de sociales y otra de naturales, tal como es el dictado en el aula. Estos trabajos serán corregidos y evaluados cuando se retome el dictado de clases. "Yo les aconsejo a los chicos que completen las guías pedagógicas en el horario que suelen ir a clase porque eso los ayuda a concientizarse de que están realizando las tareas escolares y a concentrarse. También les ayuda a los papás a organizarse para prestarles ayuda, sobre todo si tienen a más de un hijo en edad escolar. Estamos atravesando por una época muy difícil y a la que ninguno de nosotros está acostumbrado. Por eso creo que cada uno puede aportar su granito de arena para que la sobrellevemos de la manera más saludable y menos traumática", dijo la docente.

Verónica agregó que les puede brindar ayuda escolar a los chicos en las materias mencionadas, pero también en alguna especial como tecnología. Y resaltó que si desconoce el tema, se puede contactar con otras docentes amigas que la pueden asesorar para que luego transmita lo aprendido.

A la docente se la puede contactar, para las clases de apoyo escolar, a través de su cuenta de Facebook "Verónica Jofré (Somoshe arte moda) o por whatsapp al 2645404771.