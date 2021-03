Hace 14 días las clases presenciales volvieron en San Juan y en gran parte del país. Los chicos regresaron a las aulas y se encontraron con una realidad totalmente distinta a la que dejaron hace un año. Pero esto no los intimidó. Alumnos sanjuaninos dijeron que se sienten cómodos con la nueva normalidad educativa, aunque admitieron que extrañan algunas cosas de la escuela de antes de la pandemia, como los recreos tradicionales. Esto lo comentaron en un sondeo que realizó DIARIO DE CUYO con niños de escuelas primarias de gestión estatal y privada.

Dejarlos en la puerta de la escuela, verlos entrar solos hasta el aula porque ya no se los puede acompañar y no saber si van a saber cómo higienizarse las manos son algunas cosas que los papás de los alumnos de primaria pensaron durante los primeros días de presencialidad. Sin embargo, los chicos mostraron, según la encuesta que realizó este medio, estar preparados para enfrentar esta nueva forma de educación. De hecho, según una de las primeras respuestas que los pequeños contestaron, se sintieron "bien" durante los primeros días de clases. El 73% de los chicos dijo sentirse de esa manera.

A pesar de que la mayoría dijo que se siente cómodo dentro de las aulas, contestaron que hay cosas que no les resultan atractivas. La mitad de los niños dijo que no le gusta trabajar lejos de los compañeros, en las famosas burbujas, y casi la totalidad de los encuestados admitió que le resulta difícil adaptarse a todas las normas del protocolo. Aunque hubo algunos que aseguraron que lo "saben de memoria" y saben cómo "cumplir al pie de la letra". En estas preguntas los chicos dijeron que lo que más les cuesta del protocolo es tener puesto el barbijo todas las horas que están en la escuela.

La nueva forma de educación impuso muchos cambios. Ir a clases semana por medio o dos o tres días a la semana, es sin dudas una de las modificaciones más drásticas en relación a la rutina escolar que los chicos traían de antes. Sin embargo, ellos se mostraron felices por esta nueva metodología. "Está bueno no tener que ir siempre", "hay más días que puedo dormir hasta tarde", "me gustaba ir todos los días, pero está bueno como es ahora porque no tengo tantas tareas", fueron algunas de las frases que agregaron al contestar si les gustaba o no ir a clases sólo algunos días. Si bien el 87% de los niños dijo que no le molesta esta organización de las clases presenciales, muchos agregaron que lo malo de la división de los alumnos en grupos, es que no pueden seguir yendo a clases con sus amigos de siempre, porque asisten a la escuela en diferentes días. Y a pesar de que se sienten cómodos y que sus respuestas son casi siempre positivas, no dudaron en decir que extrañan la vieja normalidad, la escuela prepandemia y muchas de las ventajas que tenía ir a clases sin tantos protocolos. Y, de esos momentos, lo que más anhelan, además de compartir la merienda o los lápices, son los recreos tradicionales. Jugar al fútbol con pelotas de papel, intercambiar figuritas y poder correr abrazados de sus compañeros, es lo que más les gustaría volver a hacer, aseguraron los chicos.

Niños

35 alumnos de escuelas primarias son los que respondieron la encuesta. Más de la mitad de ellos dijo que tiene miedo de contagiarse de coronavirus dentro de la escuela.