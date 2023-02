A pocos días de que arranque la Fiesta Nacional de Sol y que varios turistas lleguen a la provincia para participar de este evento, la Terminal de Ómnibus, en Capital, no muestra su mejor cara. La mitad de los baños del lugar no se pueden usar porque están clausurados o les faltan las puertas, situación que se da tanto en los sanitarios para hombres como para mujeres. Los comerciantes que tienen sus negocios en esta estación se quejaron de esta "lamentable" situación y dijeron que se debe principalmente al vandalismo, pero también a la falta de mantenimiento e higiene.

"Es un papelón tener los baños en estas condiciones, más cuando tanta gente pasa por acá todos los días. El mal olor es insoportable y son tan pocos los que funcionan que tenés que esperar más de lo normal para usar uno", sostuvo Mercedes Suárez, una comerciante del lugar.

De los 18 baños para hombres y mujeres que hay en la Terminal, 9 no se pueden usar. A 2 les falta la puerta y el resto está clausurado. "Esto no es nuevo, yo no sé cómo hace la gente pero se lleva hasta las puertas. El otro día habían arrancado un inodoro y dejado en el pasillo de ingreso al baño. Los viven reparando, pero duran muy poco en condiciones para usar", dijo una de las empleadas encargadas del mantenimiento de la limpieza en la Terminal, pero que prefirió reservar su identidad.

Los baños de las mujeres son los más afectados. De los 4 que hay en el sector Sur del edificio, 3 no se pueden usar porque 2 no tienen las puertas y uno está clausurado. En tanto que de los 6 que hay en el sector Norte, 4 están clausurados. Estos datos revelan que de los 10 baños para damas en la Terminal, 7 están en desuso, es decir el 70%.

En cuanto a los baños para caballeros, de los 8 que hay en total, 2 están clausurados. A esto se suma que en el cuerpo de sanitarios que está en el sector Norte de la Terminal también hay 2 mingitorios clausurados. Y 2 de las 8 bachas para el lavado de manos no tienen los grifos. "El mal estado de los baños no sólo se debe al vandalismo. También les falta una buena higiene y mantenimiento. Siempre están sucios y con mal olor insoportable. Es una vergüenza que esto suceda en la principal terminal de ómnibus de la provincia donde convergen los turistas", dijo Tania Pereyra, comerciante del lugar.

Frente a esta situación este diario intentó hablar con Daniel Castronovo, a cargo de la Dirección de Transporte, pero no contestó.

Sin confitería

La confitería de la Terminal de Ómnibus aún sigue sin abrir sus puertas al público. Cabe

recordar que en octubre del año pasado se entregó su concesión a la empresa Rocco y

que se anunció que inauguraría al mes siguiente, pero sigue cerrada.