La lucha contra el problema de los perros callejeros no tiene fin en la provincia. Desde la Secretaría de Ambiente de San Juan dijeron que no dan abasto y que por eso decidieron pedir ayuda y comprometer a las proteccionistas que hay en la provincia para trabajar en conjunto. Luego de una reunión mantenida entre las autoridades de Ambiente y los voluntarios, se acordó y firmó, entre otros puntos, aumentar el cupo de esterilizaciones para los perros de la calle. En este contexto, dijeron que con ayuda de las proteccionistas harán que de cada 2 perros que sean sometidos a las castraciones en los quirófanos de la Secretaría, uno sea de la calle. Además, dijeron que los voluntarios podrán controlar el trabajo que los municipios hagan en los refugios departamentales e informar a Ambiente en caso de que haya algún problema. "Buscamos aunar esfuerzos y trabajar juntos en un problema que nos afecta a todos", dijo Francisco Guevara, secretario de Ambiente, luego de mantener la reunión con unos 30 proteccionistas de animales.

Convocar a otras áreas del gobierno, crear proyectos de educación, organizar operativos de esterilización de perros callejeros de forma territorial junto a municipios y ONG y hacer campañas masivas de difusión, fueron otros puntos que acordaron las autoridades de Ambiente con los voluntarios de las protectoras.

Guevara dijo que tras este encuentro se decidió aumentar la cantidad de intervenciones a perros que viven en la calle. Es que actualmente la mayoría de las esterilizaciones que se realiza son a perros con dueño. Es decir, muchos callejeros quedan afuera de estas esterilizaciones. Guevara contó que en promedio 7 de cada 10 esterilizaciones son hechas a perros con dueño.

"Lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con las ONG y los voluntarios, para que se llegue a esterilizar a los animales que viven en las plazas o en descampados. Vamos a hacer operativos en los barrios y vamos a pedirle a ellos -por los proteccionistas- que los tengan a los perros 24 horas antes, para poder cumplir con el ayuno, y que hagan los controles en el postoperatorio", dijo el funcionario y agregó que además de los operativos especiales, harán intervenciones tradicionales y ahí apuntarán a que la mitad de los perros operados sean con dueño y la otra mitad no. "No podemos dejar de esterilizar a los perros con dueño porque también se escapan y pueden hacer crecer la población, pero tenemos que apuntar a los que no tienen dueño", explicó.

Por otra parte, y dando más detalles del convenio que firmaron, Guevara dijo: "Queremos que los voluntarios sean parte de los refugios que abra cada municipio. La idea es que un día a la semana o varios días a la semana, eso lo acordaremos más adelante, ellos puedan colaborar y visitar los refugios, para corroborar cómo se está trabajando en esos lugares". En este sentido, agregó que en caso de que verifiquen que los municipios no estén haciendo algo bien, podrán pedir la intervención de Ambiente para que el conflicto sea solucionado, pues la Secretaría es el órgano con más autoridad al respecto. Sobre cómo acordarán este trabajo, Guevara explicó que el 5 de septiembre habrá una reunión con representantes de Ambiente, de los municipios y los voluntarios. "Ahí definiremos el detalle de este punto del acuerdo", agregó.

Otra de las propuestas que surgió de este encuentro tiene que ver con la adopción de perros. Luego de una iniciativa que fue propuesta por los proteccionistas y que fue aceptada por Ambiente, se decidió comenzar a organizar ferias itinerantes.

"Se buscará lugares públicos como plazas y parques de los diferentes departamentos para realizar estas ferias. La secretaría de Ambiente colocará la infraestructura para que las proteccionistas monten estos eventos y puedan poner en adopción a los perros que cuidan. La idea es que nosotros pongamos gazebos, el traslado de los perros y caniles, para que ellos puedan llevar a sus animales y darlos en adopción", explicó el secretario de Ambiente y resaltó que en estas ferias además harán campañas de difusión sobre tenencia responsable. Además, dijo que en los casos en que alguien adopte dentro de esta feria a un perro potencialmente peligroso (según la clasificación legal), el animal será entregado esterilizado, vacunado, registrado y chipeado, para que esté dentro de lo que ordena la normativa.