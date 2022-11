La vida le dio una revancha a Ceferina Ibáñez, quien durante una semana vivió bajo un árbol junto a sus 3 hijos con discapacidad, en Chimbas. El sábado pasado el municipio de ese departamento los trasladó a un hostel donde permanecerán hasta que se concrete el alquiler de una casa con subsidio oficial por el 100% de su valor. Así lo confirmó el intendente, Fabián Gramajo, quien agregó que sólo resta concretar los trámites administrativos para alquilar la vivienda. Cabe recordar que esta familia quedó literalmente en la calle cuando los echaron de la vivienda que le prestaron para vivir.

"Lo que me pone más contenta es que no me voy a tener que separar de mis hijos. Por fin se nos cumplió el milagro de volver a dormir y vivir bajo techo", dijo Ceferina luego de conocer la noticia de que se alojarían en un hostel hasta que se concrete el alquiler de una casa con la ayuda municipal. Esta fue una de las primeras propuesta que esta familia de escasos recursos recibió de parte del municipio y que rechazó. La mujer dijo que le ofrecieron $15.000 para ayudarla con el alquiler de una casa que ronda los $30.000, pero que no era suficiente porque con las pensiones por discapacidad que cobra la familia sólo les alcanza para comer.

Por su parte, Fabián Gramajo dijo que desde un principio se le ofreció un subsidio de $30.000 a esta familia para que pudiera alquilar una casa. "Lo primero que hicimos cuando abordamos este caso fue ofrecerles trasladar a la señora al Hogar Aurora y a sus hijos al refugio Papa Francisco, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano, pero no quisieron separarse. Entonces le ofrecimos subsidiarles el valor total del alquiler por un determinado tiempo, pero también lo rechazaron porque pedían una casa propia, cosa que no depende del municipio. Finalmente aceptaron la asistencia que les dimos", dijo Gramajo.

El intendente agregó que esta asistencia incluye el alojamiento de toda la familia en un hostel hasta tanto se concrete el alquiler de una vivienda en Chimbas que ya está en proceso. Dijo que sólo falta realizar los trámites administrativos pertinentes, y que calcula que a mediados de la semana que viene, esta familia ya estará habitándola. "Mientras estén en el hostel, el municipio va a guardarles sus pertenencias. Luego, les dará el monto de los dos meses de depósito que pide el propietario de la casa y los $30.000 mensuales durante un año para pagar el alquiler. Además, desde la Secretaría de Desarrollo Social se les va a hacer un seguimiento para contenerlos si lo necesitan", dijo Gramajo.