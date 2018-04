La nena de 3 años que cayó de un auto que circulaba por la Avenida Circunvalación en la noche del sábado podría recibir hoy el alta médica en el Hospital Marcial Quiroga.



La niña regresaría con sus padres, luego de la entrevista que mantuvieron con personal de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.



En un confuso episodio, el caso cobró notoriedad pública porque fueron los conductores de otros vehículos quienes observaron a la niña que yacía en el pavimento, a la altura del puente de Catamarca, en Concepción. Según las versiones del momento, una menor vio "caer un bulto de un auto rojo". Los conductores del auto rojo regresaron unos veinte minutos después, cuando la pequeña ya había recibido asistencia médica y se había presentado también la policía en el lugar.



Comunicado

Ayer, desde el área de prensa del Hospital Marcial Quiroga, se emitió un comunicado en el que expresa que "la paciente se encuentra internada en el Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Marcial V. Quiroga y presenta un buen estado de salud. Fue derivada desde el Hospital Rawson donde se le realizó radiografía de cráneo, pelvis y tórax y no presentó ningún tipo de lesión.



En el Hospital Dr. Marcial V. Quiroga se le efectuó la evaluación clínica donde se constató que no presenta ningún tipo de lesión. La paciente muestra una buena actitud alimentaria y respondió de manera normal al examen físico. A su vez, también fue revisada por el médico legista.



Actualmente, y debido a su óptimo estado de salud, está en condiciones de recibir el alta médica. No obstante, seguirá internada hasta que la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia lo determine". Desde Desarrollo Humano informaron que no habrá ninguna medida del caso, por lo que en cuanto reciba el alta médica la niña se retirará del nosocomio (ayer hubo una huelga del sindicato médico).