Hace un mes un caso conmocionó a la provincia y llegó a los medios nacionales: una nena llegó a la escuela Juana de Ibarbourou, en 25 de Mayo, sin abrigo, descompuesta y temblando de frío. La directora del establecimiento hizo una denuncia en la Policía y luego de eso se conoció la dura historia de esta nena y su familia. Ahora, desde la Dirección de la Niñez dijeron que están trabajando junto a la Municipalidad de 25 de Mayo para que los niños vuelvan con su mamá, pero vivirán en mejores condiciones. "Estamos coordinando con el municipio y Desarrollo Humano para llevarles un módulo habitacional a El Encón. La mamá de los niños tiene familiares en El Encón y viajaba habitualmente para allá. Ahora estarán más cerca de su familia y los chicos irán a la escuela albergue de esa localidad ", dijo Carlos Olivera, director de la Niñez.

El 1 de julio pasado, una nena de 9 años fue el centro de esta dura historia, que desnudó sus necesidades extremas. Ella y sus hermanitos de 13, 11 y 5 años fueron judicializados, luego del pedido de asistencia de la directora de la escuela. Ante este panorama, la mamá de los niños abrió las puertas de su humilde ranchito y mostró cómo vivían y aseguró que ella cuidaba bien de sus hijos, dentro de las pocas posibilidades que tenía, y comentó que el día de la denuncia ella no estaba en Casuarinas, sino en El Encón cuidando a su mamá que estaba enferma y que los niños estaban al cuidado del padrastro. Ahora, a un mes de esa noticia, todo parece encaminarse.

Luego de analizar distintas propuestas, de hacer entrevistas vecinales y familiares, la Dirección de la Niñez dijo que, si bien los chicos siguen en un hogar estatal, volverán en estos días con su mamá. "Trabajamos articuladamente con la Municipalidad para buscar una solución. El municipio hará la plataforma para instalar un módulo en El Encón para que la mamá no tenga que viajar permanentemente a cuidar a su madre y deje a los niños. Además, los niños estarán de lunes a viernes en la escuela albergue de esa localidad y tendrán al resto de la familia materna cerca para que les hagan visitas periódicas", explicó Olivera y dijo que los chicos ya se reencontraron con su mamá y que ellos quieren volver a la vida familiar. En cuanto a lo educativo, Olivera explicó que no sabe si los chicos comenzarán las clases mañana mismo, pero aseguró que ya tienen el pase para la escuela, para arrancar apenas estén dadas las condiciones de su nueva vivienda. "Cuando se vieron -la mamá y los niños- lloraron mucho y se abrazaron, pero se les aclaró a todos y todos lo tomaron bien, que hasta que no esté el módulo seguirán viviendo en nuestra residencia", concluyó el funcionario y dijo que previo a la intervención los chicos tenían al día el carnet de vacunación y los controles médicos y que eso jugó a favor de la mamá, para la toma de la decisión.