Como en Londres. El paisaje de ayer sorprendió a los sanjuaninos. La humedad y el banco de niebla que cubrió buena parte de la ciudad llamó la atención.

Tras pasar el abril más cálido de los últimos 10 años en San Juan, mayo comenzó con un clima otoñal. Ayer, un banco de niebla cubrió a buena parte de la provincia y una de las temperaturas mínimas registradas fue de 10ºC, la más baja desde que comenzó el otoño, el 21 de marzo pasado. Según los pronósticos climáticos, el frío llegó para quedarse ya que se espera que el termómetro no vuelva a superar los 23ºC en los próximos días.



Ayer el día amaneció nublado. Incluso en algunos sectores de San Juan, la llovizna sorprendió. Sobre todo en la zona de Pocito y Rawson. Pero más llamó la atención cuando un banco de niebla cubrió buena parte del Gran San Juan e incluso zonas alejadas como en Albardón, pasando el cerro Villicum. Esto sucedió cerca de las 9. El fenómeno climático se extendió por casi una hora, impidiendo la buena visibilidad de los conductores. A media mañana, según los datos que maneja el Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad no superaba el kilómetro. Hacia mediodía, el cielo se despejó completamente, pero la temperatura no superó los 16ºC. A esto se sumó que comenzó a soplar viento Sur a unos 18 km/h.



Desde Vialidad Nacional emitieron un comunicado pidiendo a los conductores transitar con suma precaución sobre todo en la zona de la Ruta 40, a la altura de Villicum, porque la visibilidad era reducida por la presencia de una intensa neblina. Es por eso que recomendaron circular a baja velocidad, con luces bajas encendidas y evitar detenerse.



El fenómeno climático comenzó a menguar pasada las 10. Las nubes continuaron cubriendo el cielo hasta el mediodía. La humedad registrada fue del 70%. El miércoles pasado, la provincia amaneció con un panorama similar pero la temperatura alcanzó los 21ºC.

Húmedo

70 Fue el porcentaje de humedad que se registró ayer en la provincia. La niebla es la condensación del vapor de agua del aire a nivel del suelo. La visibilidad es de menos de 1 km.