Anuncio. La sanjuanina Elsa Poblete, con una fotografía de su hermano Carlos -desaparecido en 1977- estuvo al lado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, en el anuncio de la recuperación de identidad de la nieta 127.

Ayer se sumó otra fecha importante para los hermanos de Carlos Poblete, el sanjuanino desaparecido hace 40 años, ya que Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de identidad de la nieta 127, hija de Carlos y de la mendocina María del Carmen Moyano, también desaparecida. Y en el acto en Buenos Aires estuvo Elsa, la hermana menor del sanjuanino que nació el 2 de julio de 1944, dedicándose desde la secundaria a la militancia política. En el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería militó junto a Carlos Tello y los hermanos José Luis y César Gioja, entre otros.



Carlos conoció a María del Carmen, también militante peronista y pasaron integrar las filas de los Montoneros. Elsa recordó que "el 28 de julio de 1975 ellos pasaron a la clandestinidad. Habían ido a Mendoza para que mi hermano conociera a la familia de María del Carmen y esa noche la policía allanó nuestra casa, algo que ocurriría muchas veces más". Alternaron residencia secreta entre San Juan y Mendoza (estuvieron en la casa del Barrio Edilco junto a la francesa Marie Anne Erize, detenida en octubre de 1976) y en enero de 1977 marcharon a Córdoba pero ahí fueron detenidos por el Ejército.



"Nosotros prácticamente no sabíamos nada de ellos. Sí nos enteramos que ella estaba embarazada. Estuvieron en el centro clandestino "La Perla" hasta abril, cuando los trasladaron a la Esma. A fines de mayo o principios de junio nació en cautiverio mi sobrina y pocos días después llevaron a sus padres a los vuelos de la muerte", relató Elsa.



Hace 5 meses, el 26 de julio en Mendoza sentenciaron a 28 imputados por Lesa Humanidad. Durante la investigación encontraron irregularidades en el acta de nacimiento de la hija de uno de los acusados, un policía. La mujer, de 40 años, se realizó el análisis genético que determinó que en un 99,9 por ciento es hija biológica de Moyano y Poblete. La mujer todavía no quiere revelar su identidad y ayer no estuvo presente en el acto de Abuelas.



"La esperanza y el amor superó a todos estos años. Nos enteramos por la Justicia y hoy (por ayer) estuvimos en el anuncio Adriana (Moyano, hermana menor de María del Carmen) y yo representando a las dos familias", contó Elsa, quien definió como una "ironía", que su sobrina nacida en cautiverio en Buenos Aires, haya crecido en Mendoza. "Imaginábamos muchas cosas. Y resulta que estaba a la vuelta de la esquina. El abuelo materno falleció con 90 años con la esperanza de conocerla. Una de mis hijas estudió en Mendoza, por lo que capaz que fueron compañeras, o era amiga de una amiga", contó Elsa, la menor de 10 hermanos (7 mujeres y 3 varones).



Ayer fue un día histórico para estas familias pero todavía falta lo que consideran lo más importante. "Son muchas las ganas de conocerla -afirmó Elsa-. Pero si hemos esperado 40 años, hay que tener paciencia para que ella reconstruya su nueva historia. Hay que darle tiempo porque no es fácil darse cuenta que su verdad era mentira. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar que ella decida, ahí vamos a juntarnos ambas familias. Y será para hablar del amor que hay, nada más. Porque sí sabíamos que fue engendrada con mucho amor".





Uno de los casos que condenaron a Videla



El 6 de julio del 2012 el ex dictador Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión por considerarlo autor responsable de veinte casos de apropiación de bebés y Elsa Poblete fue una de las querellantes, por su sobrina, ayer anunciada como la nieta 127.



También fue condenado en esa oportunidad entre otros el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco, quien atendió en el parto en la Esma a María del Carmen Moyano y recientemente fue excarcelado. "El genocida Magnacco fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena a raíz de las bajas penas que recibió", recordó ayer la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, en el acto, que también estuvo presente entre otros la secretaria de Gobierno de San Juan, Ana Fabiola Aubone.