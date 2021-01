El supuesto descontrol de los jóvenes en la vida nocturna fue uno de los temas de los que más se habló en todo el país durante la semana que termina. Y no sólo fue tendencia en las charlas e informaciones, sino que llevó a que el Gobierno nacional recomendara a las provincias, a través de un DNU, implementar restricciones en las noches para evitar el movimiento masivo de personas (algo que en San Juan comenzará a analizarse mañana para ver qué medidas se toma). En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió barres y cervecerías locales durante una noche y pudo comprobar que los locales permanecen llenos durante unas 7 horas, pero que a la vez, la gran mayoría respeta los protocolos Covid.

Controles. En la entrada de cada bar hay personas tomando la temperatura y pidiendo la desinfección de manos y pies de las personas.

Que los jóvenes se sienten inmunes y no tienen la conciencia de que pueden afectar a familiares mayores de 60 años, que son los que corren más riesgo, es una de las cosas que más se dijo durante estos días. De hecho, la juventud que sale de noche fue señalada como la responsable del aumento notable de casos en el país. Incluso "el descontrol nocturno" hizo que hasta la actividad turística corriera riesgo de cerrarse.

En San Juan, al recorrer los bares, el descontrol no se ve. Si bien hay clientes que se niegan a cumplir el protocolo, la gran mayoría sabe qué debe hacer. Desde las 20, gran parte de los bares comienza a recibir personas. Sobre todo los fines de semana. Es que muchos aprovechan a salir temprano para que la noche sea más larga, y por consecuencia poder disfrutar más tiempo de la recreación con amigos. "Sabemos que tenemos que llegar con el barbijo para que nos dejen entrar y además, para cuidarnos", dijo Francisco Olmedo, de Rawson, un joven que con 4 amigos más disfrutó la noche del viernes en un bar céntrico. Al igual que él, muchos jóvenes (también en los bares se puede ver personas adultas y hasta familias con niños) dijeron que les gusta salir "a tomar algo" porque en la mayoría de los lugares se sienten cuidados.

Limpieza. Cada vez que un grupo desocupa una mesa hay personas que se encargan de la limpieza y desinfección.

En el mismo sentido, los dueños o encargados de bares comentaron algo similar. De hecho, con sólo mirar se pudo ver que en las mesas no hubo más de 8 personas y que cada persona que entró a uno de estos locales debió pasar el control de temperatura, entre otras cosas. "Nosotros abrimos a las 19 y tenemos en todo momento las mesas llenas. Se levanta alguien y desinfectamos todo antes de que se siente otro grupo", dijo Carlos Castro, de Bar de Fábrica, mientras que Maximiliano Naranjo, de Ladran Sancho, contó que lo que realmente cuesta hacer que los jóvenes cumplan es que lleven el barbijo puesto cuando van al baño. "Cerca de la hora de cierre, cuesta que se cuiden un poco más, pero en líneas generales la mayoría respeta el protocolo y nosotros hacemos que lo respeten", dijo. Mientras que otros dueños de locales coincidieron con él.

Con música en vivo. Hay varios bares, como Berlina, que tiene música en vivo durante los fines de semana.

Por su parte, Rodrigo Fenoglio, del Bar Don José, contó que ellos tienen gente de seguridad para que controle el uso de barbijo cuando las personas se levantan de la mesa y que nadie baile. Es que, al igual que en este bar, muchos optaron por contratar bandas o DJ locales para que toquen en vivo y puedan ofrecer un plus a los clientes que no tienen muchas opciones nocturnas. "Nosotros en los bares controlamos mucho y creo que en casi todos se cumple los protocolos. Por eso nos parecía mal cuando se decía que iba a haber restricciones -aún no se sabe si se harán o no-, es que vemos que el descontrol no es en los locales, sino después de la salida.

Controles. Mientras la gente disfruta hay personas que controlan en los costados que nadie se pare de la mesa sin barbijo.

Cuando terminan, que es temprano para muchos, se juntan en casas con más amigos que los permitidos en las mesas de los bares y hasta se cruzan con gente que viene de otros locales y eso es más peligroso", agregó Fenoglio y resaltó que el horario de cierre se cumple en casi todos los bares a rajatabla. Y, a pesar de que en la calle se vio que el control existe y que la mayoría de los jóvenes cumplen, las estadísticas dicen que las personas entre los 20 y los 29 años suman el mayor porcentaje de contagiados en San Juan desde que comenzó el brote de Caucete, en agosto pasado. Según esos datos, este rango etario tiene el 25% de los casos positivos de toda la provincia, mientras que el otro 75 está distribuido en las personas mayores de 29 o menores de 20 años. Y de este 25% más de la mitad son hombres que tienen esta edad.

El panorama de los índices en San Juan



Para decidir si en San Juan se implementa o no restricciones a la circulación nocturna de gente, el Gobierno deberá tener en cuenta dos indicadores de riesgo. Uno de ellos tiene que ver con la forma de crecimiento de los casos en los últimos 14 días respecto a los 14 anteriores; mientras que el otro con la incidencia. Es decir, los casos cada 100.000 habitantes, también tomando como referencia las últimas dos semanas. Según lo que se desprende de los números oficiales emanados en los partes diarios de Salud Pública el último mes, estos indicadores muestran un dato positivo y otro negativo, pues en los últimos 14 días los casos acumulados subieron casi nada en comparación con el periodo anterior, mientras que lo recomendado es que no supere el 20% de crecimiento. El problema está en el segundo indicador: la "incidencia". La recomendación nacional es restringir la circulación si esa tasa supera los 150 casos cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Y en San Juan ese índice es mayor a 150.

Selfies en familia. En varios bares o cervecerías, además de personas jóvenes hay familias hasta con niños. Estos grupos son los que suelen llegar más temprano y retirarse antes.

Horarios

Los bares, restoranes y cervecerías tienen un horario limitado para atención, que varía entre los días de semana y los fines de semana. El protocolo de esta actividad indica que de domingo a jueves pueden abrir sus puertas hasta las 2 de la mañana, mientras que los viernes, sábados y feriados pueden extenderse una hora más en la atención.

Ocupación

Los locales gastronómicos y bares deben atender con una ocupación del 40% y puede haber un máximo de sólo ocho personas por mesa, con dos metros entre mesas y un metro entre personas. Además el protocolo prevé que cada establecimiento deberá dispensar a los clientes alcohol en gel para realizar la limpieza de manos.

Las cartas

Uno de los cambios que se implementó en estos locales por la pandemia fue el uso de cartas o menúes digitales o virtuales. En la mayoría de los locales los hicieron a través de códigos QR, pero hay otros que se pueden descargar de una página de internet, por Whatsapp o en carteles que están pegados en las puertas de los locales.

Para denuncias

El incumplimiento de alguna de las normas del protocolo por parte de cada establecimiento se puede denunciar en capacitur.sanjuan.tur.ar, vía código QR de cada Sello de Establecimiento Seguro (estará visible en el ingreso de cada establecimiento habilitado). Esta denuncia llegará a los entes de fiscalización y al establecimiento denunciado.