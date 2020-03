Concluida la elección de las Embajadoras, después del espectáculo final "Evolución", los fuegos artificiales y dar por terminada la edición 2020 de la FNS, todavía quedaban miles de personas con energía y ganas de seguir en caravana. Como si fuera el "Lado B" -la función trasnoche- de la última jornada de la Fiesta del Sol, Los Auténticos Decadentes fueron los que ilustraron el epílogo de una semana sumamente intensa y agitada entre eventos y recitales. Faltaban ellos para reactivar los ánimos de quienes querían fiesta, carnaval y mucho baile hasta que las velas dejaran de arder. A las 01.45, nadie se fue a dormir el Escenario del Sol del Complejo Costanera, que se puso más caliente que nunca, puesto que Gustavo "Cucho" Parisi, Jorge "Perro viejo" Serrano, Diego Demarco, más toda la banda, rompieron todos los esquemas.

"Somos, como somos, decadentes, así somos" arrancaron de entrada ante una enorme masa de espectadores saltaba, cantaba y movía caderas, al ritmo de la percusión inconfundible que por años los caracteriza como la banda más festiva del país.

"Muchísimas gracias San Juan", Cucho Parisí fue el primero en tomar micrófono y hablares cara a cara: "¡Qué hermosa fiesta! Estar presentes con ustedes, después de tanto tiempo que venimos presenciando este evento, ser convocados nuevamente es un placer. Espero que la pasen muy bien y que sea una noche de fiesta, ¡Viva San Juan!" arengó el cantante.

El show de más de una hora y media consistió en el repaso de sus temas más populares y que trascendieron ya a varias generaciones: "Cómo me voy a olvidar", "Los Piratas", "Pendeviejo", "Besándote", "Diosa", "El dinero no es todo" y por supuesto, tampoco podía faltar las cumbias más alegres como "Corazón" y "El gran señor".

Cuando llegó el momento de interpretar el hit del 2019 "Amor" -grabado con Mon Laferte para MTV- apareció la primera figura local invitada para el show "Decadente": Micaela San Juan, quien le puso su voz sanjuanina para hacer el dúo con Serrano de esta magnifica cumbia que suena en todos lados.

A la mitad de la velada, la popular explotó de alegría cuando escuchó las notas del himno al carnaval, el "Tutá Tutá": "¡De Buenos aires a San Juan la murga está presente!, alzó la voz Parisí y el campo del escenario fue una locura. Niños, jóvenes, padres y abuelos no dejaban de saltar y acompañaban con pasitos murgueros las melodías y el ritmo que marcaban los bombos y redoblantes.

Pero quedaba aún más, porque Serrano tomó la posta para interpretar "No me importa el dinero", remixado con la voz de Julieta Venegas emitido en un videoclip en pantalla gigante, que resultó diez puntos por la puesta en escena. Por si eso fuera poco, quedaba otra sorpresa más en el escenario: Los hermanos García de la Oveja Negra, Tutti y Javier alborotaron todo el set, estaban en su salsa, porque con Los Decadentes cantaron "La Guitarra".

Como dijo Alberto Castillo, "Que siga el baile al compás del tamboril", la fiesta continuó hasta casi las 3 de la madrugada. Para despedirse "Cucho" Parisí les expresó su felicidad por estar de nuevo con sus seguidores tan cerca: "Un aplauso para todos ustedes que hicieron posible esta gran noche mágica. ¡El sol sigue de noche y el buen vino! -contaba efusivamente- a las buenas canciones y sobre todo, a los buenos sanjuaninos los queremos mucho".

Y también, los interpeló: "¿Nos vamos?" -y la multitud le respondió con un rotundo "No". "Es tan perfecta la noche, que hay cosas que no se pueden repetir, pero si ustedes quieren podemos romper las reglas. ¿Quieren una más?" -el "Sí" no se hizo esperar- "¡Que la banda siga tocando!", y así, la banda dio el acto final: "Y la banda sigue" (uno de los sencillos que grabaron con Cacho Castaña en 2014).

Ovacionados, aplaudidos y agradecidos por el público sanjuanino, porque una vez más, Los Auténticos Decadentes siguen demostrando grandeza artística con humildad y simpatía, ya que ese calor festivo que llevan consigo desde 1986, nunca envejece.