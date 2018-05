En la hostería de Zonda. La Hostería Sarmiento estuvo llena de turistas que disfrutaron de diferentes espectáculos. Hubo academias locales.

El fin de semana largo fue positivo. Desde el Ministerio de Turismo informaron que la ocupación hotelera alcanzó el 72% y que los turistas hicieron un gasto general de $14.570.026.



Según los datos oficiales, la Ciudad de San Juan y Calingasta fueron los destinos más elegidos por los turistas que pasearon por la provincia durante este fin de semana largo. En la capital sanjuanina, el 83% de la plaza hotelera estuvo ocupada por turistas, mientras que en Calingasta esta cifra llegó al 90%. Más abajo, el ranking fue ocupado por Valle Fértil e Iglesia. En estos departamentos, la ocupación llegó al 65% y 62%, respectivamente. Mientras que Jáchal tuvo el 58% de su plaza ocupada.



Desde Turismo dijeron que, en promedio, los turistas pasaron 3 noches en San Juan, mientras que comentaron que gastaron $14.570.026. A la vez informaron que hubo 21.053 personas que llegaron a la provincia durante el fin de semana largo. Es por esto, que en varios rincones de San Juan los turistas disfrutaron de las actividades culturales, deportivas y religiosas que se organizaron. Cerca de la ciudad, uno de los puntos más elegidos por turistas fue el Dique Punta Negra (ver página 12) y la Hostería de Zonda.

> En familia, los sanjuaninos fueron turistas

Bien preparados. Algunas familias llegaron hasta con pelotas y juguetes para que los chicos no se aburrieran. Los paradores estuvieron llenos de turistas sanjuaninos y foráneos.



"Aprovechamos el fin de semana largo para conocer el dique Punta Negra". "No habíamos venido nunca y ahora que no trabajamos decidimos hacer una escapadita" y "no me imaginaba que el lugar era tan bello", fueron algunos de los testimonios que dieron los sanjuaninos que recorrieron la Ruta Interlagos, por primera vez. Ayer en la mañana, el paisaje del Puta Negra fue uno de los más admirados por personas de diferentes departamentos que se volvieron turistas y disfrutaron del lugar en familia. Al igual que los sanjuaninos, hubo visitantes de otras provincias que pasearon por esta ruta. Hubo gente de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén entre otras provincias.

Desde las 10 de la mañana, según dijeron los policías de la zona, los vehículos comenzaron a circular por la Ruta Interlagos. Los paradores se empezaron a llenar de gente que llegó con el mate, cámaras de fotos y hasta algunos juguetes de niños. Muchos de los que visitaron en la mañana de ayer el lugar fueron sanjuaninos que no conocían el lugar. Incluso hubo algunos que llegaron por primera vez, con familiares que llegaban desde otras provincias. Y a pesar de que el viento hizo que frío se sintiera con intensidad, a pesar del que el Sol estuvo en su plenitud, la gente copó los bancos y mesas de los paradores.

Desde Santa Fe. Llegaron desde Santa Fe a un campeonato de patinaje artístico y ayer conocieron el Punta Negra.

Reencuentro. Marcelo, Matías y Rodolfo son hermanos y hacía 10 años que no se reencontraban. Ninguno conocía la Interlagos.