El calor no dio tregua ayer y la pandemia tampoco. La gente hizo lo posible para pasar el calor en los centros de testeo. Algunos llevaron gorras y hasta sombreros de paja. Otros no podían disimular la envidia que sentían de ver a los que aprovechaban los minutos de sombra bajo algún arbolito o un gazebo. Hubo adultos mayores que trataban de secarse la transpiración con pañuelitos descartables y otros que se bajaban los tapabocas para poder dar bocanadas de aire más grandes, como si eso los refrescara. Es que el agua que tenían en las botellas, que tenían desde primera hora de la mañana, estaba ideal para tomar mate más que para pasar el calor. Así se vivió la insoportable jornada de ayer en los centros de testeo, donde la gente además de hacer las eternas filas para ser atendida debió aguantar el pico de la ola de calor, que tuvo a San Juan durante todo el día en Alerta Roja junto a pocas provincias más.



Cuando el termómetro rozaba los 40´C y mucha gente optaba por quedarse encerrada en sus casas con el aire acondicionado encendido, otros sanjuaninos hacían las filas para ser hisopados. La gente sentada en las cunetas cubriéndose del sol bajo la escasa sombra de los árboles, familias enteras apoyadas inmóviles sobre una pared, tratando de aprovechar el pequeño espacio de sombra que esta daba; y las filas de personas buscando algo para beber en los kioscos cercanos a los centros de testeo fueron otras de las postales que dejó la insoportable jornada de ayer en San Juan. Es que ni el calor detuvo a los sanjuaninos que querían saber si están o no contagiados de covid. Incluso, muchos dijeron que fueron a hacerse el hisopado para recibir el alta, algo que desde Salud dijeron que no es necesario (ver aparte).



Lara Martínez hizo casi 5 horas de fila. Con short, zapatillas, una musculosa celeste y una mochila deportiva que por momentos usó como sombrero para cubrirse del sol, soportó el calor, el dolor de espalda y las ganas de vomitar que la llevaron a hisoparse. "Me siento re mal y nunca pensé que podía demorar tanto. Hace unas horas, le pedí a la señora que está atrás mío que me cuidara el lugar y fui a comprar agua, pero se me acabó a los minutos", dijo la joven y contó que había llamado a su mamá para que llevaran unas botellas de agua bien fresca, porque estaba agobiada de tanto calor. Al igual que ella, muchos sanjuaninos hicieron frente a la ola de calor y esperaron su turno.



Como si estuvieran en la playa, las personas en reposeras fueron moneda corriente. Algunos llegaron con botellas congeladas, con el bolso matero y galletas para pasar las horas. Sin embargo, a otros la espera los tomó de sorpresa. "Llegué a las 4,30 de la mañana y me tocó el número 24. Cuando comenzó a salir el Sol ya se sentía el calor", dijo Omar Zárate, que se hisopó en Chimbas, mientras que personas que llegaron dos o tres horas después que él debieron esperar hasta pasadas las 14 para ser hisopados. "Vine con lo puesto. Menos mal que desde el centro de salud pusieron gazebos, porque hay personas que no soportan el sol. Se hace eterna la espera, sobre todo por el calor", agregó Darío Ucciardello, que también pasó por el centro de Salud Báez Laspiur y que tuvo el número 146 a pesar de que llegó minutos antes de las 7.



En el estadio Aldo Cantoni, la fila fue un poco más rápido y también hubo carpas para que la gente no esperara tanto bajo el sol. En este centro de testeo también hubo un puesto de hidratación, al igual que en el centro de Salud Barassi, en el CARF y en el hospital de Pocito, donde la gente también hizo una larguísima fila para ser hisopada.

Aislamientos

Los casos positivos confirmados por test de antígeno o PCR y por criterio clínico epidemiológico que tengan la vacunación completa (2 o 3 dosis, según el tiempo) tienen que aislarse 7 días. Después, tienen que tener 3 días de cuidados especiales.

Los positivos confirmados por un test o por criterio epidemiológico, con vacunación incompleta o no vacunados, tienen que hacer 10 días de aislamiento. Y, al igual que los positivos vacunados, no necesitan un test diagnóstico para recibir el alta.

Los contactos estrechos con síntomas se consideran caso confirmado por criterio epidemiológico y no debe realizarse test diagnóstico. Tampoco deben hacerlo para el alta. El aislamiento es igual al de las personas con covid confirmado.

El contacto estrecho asintomático, con vacunación completa, no se aísla, pero extrema los cuidados. Y los contactos estrechos que no tienen vacunación completa o no se vacunaron tienen que hacer 7 días de aislamiento, más 3 de cuidados.

Los cuidados especiales son: utilizar el barbijo de forma apropiada, en ambientes cerrados o abiertos; mantener distancia mayor a 1,5 metros, ventilar los ambientes y no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, entre otros.

Las nuevas medidas de aislamiento fueron decididas en la última reunión del Consejo Federal de Salud, y en San Juan ayer mismo ya entraron en vigencia. El objetivo principal es afectar lo menos posible el mercado laboral por ausentismo.

Impresionante salto de contagios

A tono con la tendencia mundial, con la que (según datos de la ONU) sólo en la última semana aumentaron 50% los contagios de coronavirus debido sobre todo a la presencia de Ómicron, ayer el informe oficial sobre la pandemia en San Juan fue lapidario. En una sola jornada, Salud Pública registró más de 3.400 contagios, algo que no había sucedido nunca desde la llegada del virus a la provincia. De esta manera el total acumulado de casos supera holgadamente los noventa mil a nivel local.

También ayer Salud informó de dos fallecimientos por covid. Uno de ellos, un hombre de Capital, de 65 años, que estaba internado en la Clínica Santa Clara; y una mujer oriunda de Jáchal, de 81 años, que también permanecía internada, pero en el Hospital San Roque, del departamento norteño.

Sí se mantiene estable en los últimos tres días, de acuerdo al informe oficial, la cantidad de pacientes internados en todas las Áreas Covid de la provincia. Anoche eran en total 40, de los cuales sólo 5 permanecían en Área Crítica y uno de ellos recibía asistencia respiratoria mecánica. Además, 2 de los internados son mujeres embarazadas y 3 son niños que no tienen completo su esquema de vacunación covid.