Ganancias. Las personas que elaboran semitas y medialunas en la Panadería Solidaria también las vende y se dejan parte de las ganancias. El resto se destina a la compra de insumos para que siga funcionando.

"¿Querés trabajar y no tenés trabajo? Vení y sumate al proyecto de la Panadería Solidaria de la Parroquia Santos Cosme y Damián". Con este mensaje a través de las redes sociales la comunidad religiosa de esta parroquia de Rawson comenzó a promocionar el proyecto que nació como una alternativa laboral para los desocupados y que se concretó gracias a la colaboración de la gente. Se trata de una panadería en la que se elaboran semitas y medialunas para vender y a través de la cual se busca restaurar la cultura del trabajo.



Todo surgió por la necesidad de las personas que se acercaron a la parroquia para pedir ayuda y que, según dijo el padre Rodrigo Robles, fueron cada vez más. "Ante esta realidad social nos propusimos buscar una alternativa para ayudar a la gente. Pero algo que fuera más allá de una dádiva, algo que se transformara en una herramienta para que se gane el sustento dignamente. Así nació la idea de esta panadería", dijo el sacerdote.



A través de Cáritas Parroquial se pudo comprar un horno y una amasadora, mientras que con donaciones se adquirió harina y azúcar para hacer semitas y bizcochuelos para la venta. Si bien ya comenzó la producción en esta panadería solidaria, aún no se hizo su inauguración oficial, ya que el personal está en plena etapa de capacitación. "Un maestro panadero se ofreció a capacitar a la gente en la preparación de semitas y medialunas para que puedan aprovechar el trabajo al máximo y sin desperdicio. Ya participan algunos jóvenes y mujeres en esta capacitación. De a poco creo que se irá sumando más gente", dijo Robles.



El párroco también agregó que no se ha elegido un nombre específico para este negocio, ya que la idea fue bautizarlo de modo que hiciera alusión a su finalidad: la solidaridad y con doble faceta. Las personas que trabajan en la panadería también elaboran las semitas que consumen los chicos que asisten al merendero que funciona en esta parroquia de Villa San Damián desde hace unos meses. "Tenemos mucha esperanza de que este proyecto funcione. Si bien el trabajo en la panadería a lo mejor no resulte suficiente para mantener una familia sí ayudará a contar con otra entrada de dinero. Lo fundamental es lograr que la gente asuma la responsabilidad de trabajar para ganarse el pan y mantenga esta fuente laboral", dijo Robles.

Asistencia para los más chicos

Desde el año pasado comenzó a funcionar en la Parroquia Santos Cosme y Damián un merendero para asistir a los chicos de la Villa San Damián, departamento Rawson. Esta entidad solidaria continua funcionando y con la asistencia de 30 niños que todos los martes y jueves, de 17.30 a 19, reciben una merienda a base de leche y diferentes productos de panificación. También acceden a este beneficio todas las mamás que concurren a este merendero para llevar a hijos menores de 4 años.