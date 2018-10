Angustia. La pareja reconoció que si cometió un error fue confiar en el abogado que contactaron y que ya tiene una carpeta en el Registro de Adoptantes, el primer paso obligatorio para quienes aspiran a adoptar.

María Rosana Páez y Daniel Martínez, la pareja bajo investigación del supuesto delito de supresión de identidad del niño que criaron por 6 meses, afirmaron sentirse sorprendidos por la última novedad en la Justicia y agregaron que buscarán tranquilidad para obrar de la mejor forma posible para lo que viene.



El juez del tercer Juzgado de Familia, Esteban de la Torre, ordenó la investigación ante la sospecha de un pago indirecto para apropiarse del menor, al determinar que la pareja asumió, entre otros costos, la cobertura médica durante el embarazo, en el último tercio del periodo de gestación, del parto, que fue el 1 de septiembre del año pasado, e incluso de la ligadura tubárica (trompas) de la madre biológica.



La fiscal de instrucción Ana Lía Herrera presentó el pasado viernes el pedido al juez del 4to de Instrucción, Martín Heredia, la solicitud de fijar una fecha de audiencia para tener el testimonio de la pareja.



Ayer, María Rosana y Daniel reiteraron que obraron siguiendo las instrucciones del abogado que contactaron para asesorarse legalmente, al que identificaron como Gustavo Sánchez. "Confiamos plenamente en él y tal vez ese haya sido nuestro error. Yo no sabía de adopción y por eso fuimos a un profesional que nos dijo que había hecho todas con éxito", afirmó Martínez.



Relataron que nunca se enteraron que el pedido de adopción que presentaron en noviembre había sido denegado (ya que no estaban inscriptos en el Registro de Adoptantes y el bebé no estaba en situación de adoptabilidad). En marzo, la Justicia ordenó que entregaran el bebé, al no contar con aval judicial. Ayer, dijeron que tuvieron la intención de contar su caso en los medios de comunicación para evitar que otras parejas pasen por lo mismo. "Que a personas como nosotros no les vuelva a pasar lo mismo", indicó Páez. "Ahora nos enteramos esto por ustedes, los medios, y no entendemos nada", completó Martínez.





Protagonistas

DANIEL MARTÍNEZ

De golpe nos sacan el bebé y uno no sabe qué hacer. Y vas a buscar a quienes te tienen que ayudar y te dan vuelta la cara. En su momento dejamos de laburar para completar la carpeta (en el Registro de Adoptantes) y gracias a Dios la tenemos.

MARÍA ROSANA PÁEZ

Nunca fuimos a buscar a la madre biológica, eso que quede claro. Ella vino a nosotros y fuimos a averiguar cómo se la podía ayudar. Si el abogado me hubiese dicho que esto no se podía hacer, nosotros le íbamos a decir a la madre que éramos los padrinos.

Aclaración

En la edición de DIARIO DE CUYO de ayer domingo, 30 de septiembre, en la página 8 se publicó que los sanjuaninos Sofía Muñoz y Sebastián Mercado estuvieron un mes demorados en Salta por un caso de adopción, cuando en realidad estuvieron detenidos 5 días.



La pareja criaba a un niño de origen salteño, cuando un juez de aquella provincia ordenó el arresto en julio de 2012, luego que la madre biológica del niño declarara que los sanjuaninos le habían pagado por llevarse al niño. La pareja, que fue sobreseída por esa causa, se quedó por su cuenta un mes en Salta y recuperó la guarda del niño.