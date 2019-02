Con toda la impronta stone

Los Guasones celebraron sus 25 años de trayectoria con un compilado de sus grandes éxitos en poco más de una hora de show. La troupe de Facundo Soto destacó por su formato simple y estructuras sencillas similares a la estética de los Rolling Stones.

La madrugada de ayer cerró con la presencia central de dos de las bandas rockeras que siguen convocando a multitudes: Guasones y Las Pelotas. Aunque fueron shows regulares -con un formato similar a lo que se vivió en el último Cosquín Rock 2019- ambos grupos concentraron todo su arsenal en los grandes hits. Sin embargo, el grueso de la experiencia fue sentida al máximo por los espectadores. Todo el folclore del rock popular argentino fue canalizada por los fans de un amplio espectro etario: hasta hubo varios abuelos sentados en las tribunas con sus nietos disfrutando más de cuatro horas de recital. Parejas con sus chicos en los changuitos o subidos a peteco por los papás, palparon la experiencia de escuchar sonidos potentes y limpios, con el añadido de que muchos cantaban a la par de los protagonistas. En una mano, una porción de pizza, en la otra, un copón de cerveza; la mirada atenta a cada movimiento que sucedía en el escenario por parte de los músicos y el saltito de aguante (el clásico pogueo) era una escena repetida en cada sector del campo.



A la medianoche del miércoles (con una imponente luna llena en el cielo) la atmósfera era sofocante, pero no se trataba de un simple factor climático o por el viento Norte, sino que surgía de la energía emanada de miles de cuerpos que saltaban y cantaban sin detenerse frente al vallado de seguridad. Revoleando remeras y quedándose literalmente "en cuero", el público le daba la imagen pintoresca de la cultura del aguante a la jornada. Mientras tanto, arriba del escenario, la acción se desarrollaba en varias instancias. Primero, la banda comandada por Facundo Soto, dio un repaso en casi una hora de concierto, por el conocido repertorio, sonando por ejemplo, temas tales como "Pobre tipo", "Me estás tratando mal", "Pasan las horas", "Hay momentos", "Heaven or hell" y "Tan distintos". Un poco también apelando al festejo de su aniversario número 25 -en noviembre pasado hizo una revisión similar en la Sala del Sol- Guasones se despidió con el clásico "Reyes de la noche" recibiendo aplausos de satisfacción unánime: "Es un placer de poder tocar en su fiesta, después de tantos años de hacer rock and roll en San Juan. Estamos orgullosos de que nos hayan invitado y compartir esta noche con todos ustedes", fueron las palabras de agradecimiento que soltó Soto.

Música para oír y para ver

Las Pelotas llevó un recorrido íntimo y directo en lo musical, aprovechando proyecciones audiovisuales, puesta de luces, ambientación y la dinámica que a los seguidores del ex Sumo ya tiene acostumbrados en sus presentaciones.



Por su parte, Las Pelotas arrancó -luego de un interludio por la banda sanjuanina Caélux- con el tema "Basta". La entrega musical incluyó temas conocidos: "Víctimas", "Ya no estás", "Escondido", "Uva uva", "Bombachitas" y "Corderos". Cuando salió Daffuncio para marcar el final del encuentro, no dejó de ser tajante en su postura política y en la crítica social. Como broche de oro, le dedicó la canción "Capitán América" al actual presidente norteamericano: "Hagamos una reflexión... es increíble que a Donald Trump lo hayan postulado para ser el premio nobel de la paz", lanzó el cantante y de repente la inevitable silbatina en masa se sintió por todo el lugar. Con papeles picados suspendidos en el aire, Las Pelotas saludó a la muchachada: "¡Gracias por querernos y aguante la Fiesta del Sol!", gritó Germán y como toque final, rindió un tributo a Sumo con la canción "El ojo".

Apostillas

>> Diosa del rock

Gabriela Martínez, bajista y guitarrista de Las Pelotas, se hizo lucir arriba y abajo del escenario. Saludó a muchos jóvenes y descolló con su actuación. Es el complemento perfecto para Daffuncio.

>> Por la memoria

Las proyecciones digitales ambientaban la estética visual de las canciones de Las Pelotas. Entre las letras de "Desaparecido" se mostraron fotos de los rostros de las víctimas de la dictadura.

>> Cantos tribuneros

El público hizo cantitos de hinchada toda la noche, sobre todo con Las Pelotas. Sonaban desde "¡Vamos las peloo...!" a otras también clásicas como "¡El que no salta es genocida!".

