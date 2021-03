El 2020 fue un año de lucha pero la pandemia no ha terminado. Y el 2021, pese a la vacunación, obliga a encarar planes de acción y prevención. Uno de ellos es la vigilancia genómica frente a la aparición en el país de las variantes de coronavirus, como las del Reino Unido, Manaos y Río, por lo que en la provincia ya trabajan junto al Instituto Malbrán. Y además aguardan el protocolo de Nación para salir a buscar y detectar posibles nuevas cepas. De momento, indicaron desde Salud Pública, no hay casos sospechosos de estos tipos en San Juan.

Hace unos días, el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto País) anunció que en muestras estudiadas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe detectaron la presencia de tres variantes de interés epidemiológico mundial: la del Reino Unido, la de Manaos y la de Río de Janeiro.

Y eso activó las alertas. "En San Juan, el laboratorio de Virología del hospital Rawson tiene un desarrollo de trabajo y está atento a si aparecen variantes de coronavirus que no son las habituales", indicó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología.

En paralelo, el responsable de Bioquímica de Salud Pública, Raúl Vallejos, apuntó que trabajan junto al Instituto Malbrán y que monitorean la llegada de personas que estuvieron en los países afectados por las nuevas cepas y sus variantes.

"Por el momento sólo tenemos la recomendación que investigar muestras detectables por PCR para SarsCoV2 de personas con nexo epidemiólogico de zonas o países donde hay circulación comunitaria de cepas mutantes las remitamos al Malbrán, para seguirlas estudiando", explicó el especialista.

A su vez, en la provincia están a la espera de que Nación remita un protocolo formal para avanzar en esta vigilancia.

De todos modos, lo que tranquiliza a las autoridades es que por ahora no sólo no hay casos confirmados con estas variantes de coronavirus en la provincia sino que no hay sospechosos.

"Este cepas variantes de la original están dando algunos problemas a nivel mundial. Y aunque hay algunos avances, poco se sabe aún sobre la infectividad, las complicaciones fisiológicas o el comportamiento frente a anticuerpos propios o adquiridos post vacunación. Por eso debemos estar atentos", añadió Vallejos.

Los investigadores a nivel mundial creen que algunas de las nuevas variantes surgidas del Covid-19 son mucho más contagiosas, pero de momento no han detectado que sean capaces de neutralizar por completo las vacunas que ya existen.