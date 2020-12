Para que los municipios puedan dar un plus de fin de año en la misma medida que el Ejecutivo (12.000 pesos en dos veces), desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, indicaron que serán necesarios unos 56 millones de pesos a repartir entre los 19 distritos. El dato del importe fue aportado por la titular de la cartera contable, luego de que el gobernador Sergio Uñac señalara en la mañana de ayer que "a los intendentes los vamos a ayudar casi con la totalidad de lo que corresponde al personal de planta permanente y personal contratado". En esa línea, López manifestó que "estamos determinando el monto correspondiente ante el pedido que hicieron los jefes comunales. En función de ese cálculo y con lo disponible en el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), estamos previendo, para fin de mes, hacer la distribución para que puedan hacer el pago. La estimación se realiza teniendo en cuenta el mismo monto que la provincia".

La cifra de 56 millones de pesos surge de tener en cuenta la cantidad de empleados de planta permanente que tienen los municipios. Según los registros de Hacienda, en las comunas hay 4.700 agentes efectivos, por lo que, si a cada uno se le entrega un plus de fin de año de 12.000 pesos, el monto final asciende a 56.400.000 pesos. Si bien no está cerrada, López indicó que girará en torno a esa suma. Por otro lado, la funcionaria aclaró que los recursos saldrán del FEM, fondo que se nutre del 5 por ciento del total de fondos que se distribuyen a las comunas por la ley de coparticipación municipal. Según la ministra, de dicha partida se está distribuyendo hoy la ayuda para que los municipios puedan hacer frente al aumento salarial del 8 por ciento que se aplicó a partir de octubre, luego de que el Gobernador anunciara que se descongelaba el aumento salarial para los empleados estatales. Así, Hacienda ha distribuido 26 millones de pesos de FEM en los meses de octubre, noviembre y habrá un último giro en el transcurso de este mes. "Tenemos que hacer ese giro y lo que quede en el FEM será distribuido para el plus municipal", dijo López. En ese marco, si bien la provincia otorgará los recursos, es casi un hecho que no serán suficientes para hacer frente a un adicional para todos empleados: de planta, contratados y pasantes, por lo que los intendentes deberán contar con fondos propios para cubrir el resto. Además, López aclaró que, si bien la medida son los 12.000 pesos, "son los intendentes los que deberán fijar cuál será el monto de plus".

Cantidad de agentes

Entre efectivos, contratados y pasantes, en la provincia hay 13.170 trabajadores distribuidos en los 19 municipios. Pese a ser un trabajo más precarizado, hay mayor cantidad de pasantías. Dicho sector acumula 5.400 trabajadores. Luego siguen los de planta, con 4.700.