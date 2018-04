El domingo. Uno de los días más calurosos de este mes fue el domingo pasado. La temperatura superó los 32ºC. En San Expedito, la gente buscó refugiarse del sol.

Según las estadísticas del climatólogo Germán Poblete, San Juan vive el abril más cálido de los últimos 10 años. El promedio de temperaturas máximas de este mes se ubica primero en el ranking de los abriles cálidos, con un promedio de 27,8ºC de máximas. Estos datos se dieron a conocer después de que el Servicio Meteorológico Nacional informara que el país está finalizando el abril más caliente de los últimos 60 años.



Al empezar el otoño, el climatólogo aseguró que este año la estación iba a recobrar sus características normales para brindar mañanas y noches frescas, y tardes cálidas y soleadas. Esto no sucedía desde 2014, cuando el otoño incluyó algunas anormalidades como días con temperaturas elevadas o lluvias intensas. Sin embargo, esta estación sorprendió a todos, incluso a los especialistas. Es que gran parte de los días el sol hizo que la temperatura rozara o superara los 30ºC, algo que no es habitual a esta altura del año. Pero, esto no fue sólo un caso aislado de San Juan. De hecho el país vive el abril más caliente de los últimos 60 años.



"A diferencia del país, el último abril cálido, mejor dicho caliente, que se vivió en la provincia fue en 2009. Hay que ver cómo siguen los días que vienen ya que los años anteriores están computados todos los días de abril y ahora sólo tenemos contabilizados 23 días", dijo Poblete y contó que ese año el promedio de temperaturas máximas llegó a los 29,5ºC, mientras que este año el promedio de las máximas alcanza hasta este momento los 27,8ºC. El especialista comentó que otros años en los que hubo abriles cálidos fueron 1970 con 29,1ºC; 1997, con 29,4ºC; y 1967 en los que el promedio de máxima alcanzó los 27,9ºC.



Durante este abril, en el país hubo predominio de vientos provenientes del norte, de la zona amazónica. En San Juan, en particular, hubo varios días con viento Zonda en altura y mucho sol, y esto hizo que el termómetro se elevara. Además, abril llegó con mucha humedad, lo que hizo que la sensación térmica también fuera alta. Y, sumado a esto los frentes fríos no duraron más de uno o dos días.



Hoy el clima será similar al de ayer, con mucha nubosidad, mientras que mañana la temperatura bajará. La máxima podría llegar a los 24ºC. "El día anómalo será el jueves, tendrá 32ºC. Será el anuncio de un frente que llegará el viernes y que hará que la temperatura baje", dijo el especialista y explicó que el jueves habrá viento Zonda en altura y que por eso se elevará la máxima. Dando más detalles del pronóstico extendido, Poblete dijo que el viernes habrá una temperatura similar a la de ayer, con un cambio de tiempo débil. "Si bien aún no se puede confirmar, es posible que el fresco se extienda al fin de semana largo", agregó.

Para hoy 26 grados se espera que haga de máxima hoy. La mínima pronosticada para esta jornada es de 13 grados. Habrá nubosidad variable.

En el país

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que en casi la totalidad de Argentina, las temperaturas medias fueron superiores a las normales. En este sentido, San Juan fue varias veces, en el mes, una de las provincias más calurosas. Poblete explicó que el frío otoñal se sentirá recién a mediados del mes de mayo.