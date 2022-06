El miércoles pasado el caso de un profesor de Teatro que fue apartado de su cargo por compartir con alumnos de segundo año de la escuela Normal Sarmiento un cuento con "lenguaje inapropiado" o "contenido sexual" levantó polvareda en San Juan. Ayer, esa polémica sumó un nuevo capítulo. Es que la rectora de la escuela denunció a través de una conversación mantenida con Hernán Casciari, el autor del cuento, que está recibiendo "presiones" de parte del Ministerio de Educación. Ante esto, este medio pidió explicaciones a autoridades de la cartera educativa, pero no se obtuvo respuestas.

En la escuela Normal Sarmiento la jornada de ayer no fue igual a otras. Los papás de los alumnos de segundo año, que fueron quienes leyeron el cuento Canelones, se reunieron con las autoridades del establecimiento escolar, quienes tampoco hablaron al respecto. En medio de esta reunión, salió a la luz una charla que tuvo el escritor argentino Casciari con la rectora de la escuela y con el docente acusado de mostrar contenidos inapropiados a los alumnos.

A través de la página oficial de su editorial, Casciari compartió el audio de Marcela Herrera, la rectora sanjuanina. En ese audio ella dice: "Hay autoridades del Ministerio que me están presionando a mí para que empiece a explicar desde el jueves lo que hice". "Me siguen persiguiendo, están haciendo una caza de brujas con versiones que circulan, y yo no escucho medios. Voy a ir paso a paso consultando e investigando. Estoy siendo muy cautelosa". Además agregó que "el Ministerio salió a dar respuestas a los medios en vez de venir a preguntarme a mí", entre otras cosas.

Ante estas polémicas frases este medio buscó explicaciones en ambas veredas: la rectora y Educación. Sin embargo, no hubo respuestas ni de Cecilia Trincado, ministra de Educación; Ana Sánchez, secretaria de Educación, o María Buttazzoni, directora de Educación Secundaria. La rectora tampoco habló.

Quienes sí hablaron, pero sólo un poco y sin querer ser identificados, fueron algunos papás. Luego de haber mantenido una extensa reunión con las autoridades de la escuela Normal Sarmiento, comentaron que desde el establecimiento les pidieron "que no hablen con los medios de comunicación", pero que querían decir que estaban "tranquilos" y "conformes" con la respuesta recibida desde la escuela. Es que, según lo que comentaron, la rectora les había asegurado que iban a investigar detenidamente qué fue lo que sucedió en la clase de Teatro y que iban a ser informados de cualquier novedad. "Lo mejor es que nos dijeron que el profesor no estará más en clase con los chicos hasta que sepamos qué pasó", agregó otra madre, que tampoco quiso dar su nombre a este medio.