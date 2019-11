En acción. La pista de Educación Vial de la Municipalidad de Caucete ya comenzó a recorrer las escuelas primarias del departamento para concientizar a los chicos sobre la importancia de respetar las señales de tránsito.

El municipio de Caucete también apuesta a los niños para fomentar el respeto a las normas de tránsito para prevenir siniestros. En este marco puso en marcha una pista itinerante de Educación Vial para recorrer todas las escuelas del departamento. Se trata de la segunda pista de este tipo y con este fin, luego de la que puso en marcha la Municipalidad de Rawson en el 2015.

Franco Buffagni, director de Tránsito de Caucete, dijo que el objetivo es que los niños aprendan sobre Educación Vial de manera divertida y que creen un efecto multiplicador que llegue a sus hogares. "Los chicos son un semillero de buenos hábitos y que no sólo los practican sino que también hacen que los adultos lo hagan. Por eso pensamos en hacer funcionar un circuito vial itinerante para llegar a todas las escuelas y que aprendan de manera divertida", dijo el funcionario.

Para lograr este objetivo, dijo Buffagni, se adquirió 7 karting y señales viales verticales como carteles de contra mano y semáforos para armar en los patios de las escuelas el circuito que los chicos recorren a bordo de estos vehículos. "En cada jornada educativa participan los inspectores municipales que les explican a los chicos de manera práctica el significado de cada señal y el riesgo que se corre si no se las respeta. En medio de esta enseñanza los alumnos no cuentan cuáles son las faltas más comunes que cometen sus padres. En primer lugar hablar por teléfono cuando manejan, y en segundo, no usar el cinturón de seguridad", dijo.

Esta pista municipal e itinerante de Educación Vial está destinada para alumnos de Nivel Inicial hasta 4to grado. En tanto que para los alumnos de 5to y 6to, el Municipio organiza charlas de prevención y concientización, ya que el objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de chicos. Por este objetivo es que la pista también llegará a las escuelas más alejadas del departamento. Ya visitó el Colegio Parroquial Cristo Rey y la Escuela Antequeda. Y esta semana llegará hasta la Escuela Obispo Zapata, en Pozo de los Algarrobos.

En el año 2015, Rawson se convirtió en el primer departamento en contar con una pista itinerante de Educación Vial.



Las reservas

Las escuelas primarias del departamento Caucete que estén interesadas en recibir la pista municipal de Educación Vial, pueden reservar un turno comunicándose al teléfono 4962051 o también a través de la cuenta de Facebook "prensa municipalidad de Caucete".