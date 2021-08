La crisis hídrica por la que atraviesa la provincia impacta fuerte en el riego y salud del arbolado público. En algunas comunas del Gran San Juan ya se secó hasta 30% de los árboles por falta de agua y este tema preocupa a las autoridades municipales, que pusieron en marcha algunas estrategias para optimizar al máximo el uso de agua para regadío, especialmente de plazas y paseos. En tanto que apelan a la colaboración de los vecinos para el riego de los árboles que están al frente de sus casas.

"La situación es preocupante. Ya nos estamos quedando sin fuentes de donde sacar agua. Si la situación no mejora va a ser casi imposible mantener los árboles con vida", dijo Gabriel Albarracín, director de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rawson. El funcionario contó que se secó la perforación que había en el parque del departamento y de la cual extraían agua para regar al menos las plazas, paseos y bulevares parquizados. Y que ahora están usando el agua de la perforación que hay en el velódromo, aunque temen que también se agote. "Cuando viene agua por los canales, cosa que no ocurre desde hace dos meses por el tema de la monda y porque Hidráulica está restringiendo más el uso de este recurso, se puede regar los árboles sólo en las zonas donde funcionan las acequias. El resto, depende de que lo reguemos con camiones tanques, lo que no podemos hacer porque priorizamos el riego de los espacios verdes. Esto lamentablemente complica el estado del arbolado público que durante los últimos años se secó en un 30%", dijo Albarracín.

El panorama es similar en Rivadavia con un 30% del arbolado público seco, según confirmó Ariel Villavicencio, secretario de Obras y Servicios del municipio. Dijo que se aproxima el verano, donde hay un mayor requerimiento de agua por parte de las plantas, y que, por este motivo, se están tomando algunas medidas para aprovechar "la poca agua" al máximo. "En las zonas donde circula el agua por las acequias estamos realizando la limpieza de las mismas y de los pasantes para que no se desborde el agua y se pierda. En los espacios verdes regamos con camiones tanque, y con el mismo objetivo, estamos haciendo canteros en cada árbol y planta. El problema son los árboles en la vía pública donde no hay riego por acequia. En estos lugares pedimos a los vecinos que se encarguen de regarlos para mantenerlos vivos", sostuvo el funcionario.

Por su parte, Javier Rodríguez, secretario de Ambiente y Servicio de Capital, también dijo que el agua se prioriza para el riego de los 145 espacios verdes que hay en el departamento. Y para optimizar su uso se está instalando riego por goteo o aspersión en estos espacios. "Con camiones tanques estamos regando los paseos donde no hay riego automatizado y los árboles que se plantaron dentro del programa de reforestación que inició el municipio y que están en pleno crecimiento. Estamos preocupados por lo que se viene, ya que en verano hay más requerimiento de agua. En este contexto analizamos la posibilidad de hacer perforaciones en los espacios verdes para garantizar el riego al menos en estos espacios. Necesitamos del compromiso de los vecinos para que rieguen al menos el árbol que tienen frente a sus casas", sostuvo Rodríguez.

En Chimbas "hace rato" que los vecinos colaboran con el riego del arbolado público, según dijo Gabriel Bordón, secretario de Servicios. Agregó que gracias a esta colaboración sólo se secaron un par de ejemplares. "Es invaluable la colaboración de la gente en este tema, ya que desde el municipio nos encargamos prioritariamente de regar los espacios verdes y los árboles en zonas despobladas por la falta de agua. Es por eso que en cada plaza recuperada le instalamos riego automatizado para optimizar este recurso", dijo el funcionario.

En tanto que desde Santa Lucía dijeron que la situación del arbolado público en esta comuna es similar y que se prioriza el mantenimiento de los espacios verdes con riego automatizado.

Ahorro

60 es el porcentaje de agua que se ahorra con el sistema de riego por goteo, que permite la llegada de agua localizada y justa, directamente a la raíz para un aprovechamiento óptimo.

Recomendaciones para el riego vecinal



Desde los 5 municipios del Gran San Juan apelaron a la colaboración de los vecinos para el riego del arbolado público y dieron una serie de recomendaciones para optimizar esta tarea que se realiza principalmente con agua potable:

* El riego debe hacerse en horario permitido, que es antes de las 11 y después de las 17, ya que entre esas horas está prohibido el uso del agua potable con otro fin que no sea el consumo humano, según las disposiciones de OSSE.

* El riego debe hacerse principalmente durante la noche para evitar que el calor del sol evapore la humedad con mayor rapidez.

* Con un balde de agua por día por árbol es suficiente para mantener la salud de la planta.

* Para evitar que el agua se desparrame y el riego no sea efectivo es aconsejable realizar un cantero alrededor del tronco del árbol o al menos hacer una zanja superficial para que el agua se concentre en el lugar y llegue sin desperdicio a la raíz.