Viral. Un video clip, transformando la letra de una canción, fue el formato que utilizó un grupo de alumnos de 4º año en el que reivindica el nazismo.

Para Silvia Martín, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en San Juan, el video que realizó un grupo de estudiantes de 4to año de la Escuela Modelo como trabajo sobre la II Guerra Mundial para la clase de Historia, en el que promueve el nazismo, es un grave ejemplo de una situación que considera generalizada: los docentes y directivos de la provincia necesitan una mayor y mejor capacitación en la no discriminación, porque muchos transmiten prejuicios y preconceptos en las aulas.



La profesora de Historia aprobó con un 9 de calificación el trabajo y tras subirse el video a las redes sociales, llegaron las repercusiones, ya que en él refieren a la supremacía de la raza aria y discriminan a judíos, homosexuales y personas con discapacidad.



El Ministerio de Educación, entre otras medidas, determinó la separación del cargo de la docente. Los estudiantes tendrán que realizar una tarea reparadora e investigar sobre el tema para conocer el trasfondo antisemita de su accionar.



Luego de haber participado anteayer en una primera reunión con autoridades de la escuela, de la Sociedad Israelita y de DAIA, Martín ayer fue convocada nuevamente para mañana para acordar charlas de concientización y sensibilización el próximo miércoles para los dos alumnos del establecimiento educativo.



La delegada de INADI afirmó que la docente, en el contexto de abordar el tema de la Segunda Guerra Mundial, nunca debió aceptar "un material que es reivindicatorio de la ideología nazi. Si no entiende el disvalor del nazismo para la humanidad, no puede estar frente a un aula".



Agregó que "la discriminación se produce aunque no haya intencionalidad. Se incurre en una vulnerabilidad de derechos, aun sin tener intención".

La profesora no puede aceptar que un genocidio de seis millones de personas sea tomado como tema de burla.



Y respecto a si este episodio puntual cuenta con antecedentes en establecimientos educativos de la provincia, Martín aseguró que "se vive a diario la discriminación. No voy a mentir. Es en el ámbito educativo donde tenemos la mayor cantidad de denuncias por discriminación".



"Entiendo que falta una capacitación del personal que está a cargo, que son los docentes y los directivos. Hay que formar a los formadores respecto a la diversidad, la no discriminación", analizó la abogada, que se explayó sobre el tema: "De nada sirve que INADI se presente a un curso, si no están capacitados los docentes. Son ellos quienes, aunque sea sin querer o sin darse cuenta, trasladan los prejuicios y preconceptos. Esto es lo que para mí hay que trabajar. Y mucho. Nosotros damos un curso, llegamos a esos alumnos, pero son los docentes quienes bajan los contenidos".



En lo que va del año, el INADI en San Juan recibió 65 consultas y denuncias y si se cruzan el tipo de discriminación y el ámbito en el que se realizan, al frente del ranking se ubica con comodidad las discriminaciones por discapacidad en los establecimientos educativos de la provincia.



"Es el primer tema que nos ocupa. En lo que va del año, el cuarenta por ciento de las denuncias que llegan al INADI son por discriminación por discapacidad y la enorme mayoría son en el ámbito educativo", indicó Martín, quien agregó que en el segundo puesto se ubican las discriminaciones por el aspecto físico y se da la particularidad en el tercer puesto que aparece las de género, desplazando a la que históricamente se ubicaba en esa posición, la orientación sexual.



La delegada indicó que los niños o adolescentes acuden acompañados por sus padres a realizar las denuncias y muchas veces se encuentran en el conflicto de no presentarse, por temor a tener que dejar el establecimiento al que acuden, debido a las amistades que ya entablaron.



En la capacitación que deben realizar directivos y docentes para no trasladar prejuicios y preconceptos al aula, Martín señaló que en primer orden son los de orientación sexual.



Dio como ejemplo que en una charla a un curso de una escuela en Chimbas, mientras charlaban sobre la diversidad sexual, ante una imagen de dos hombres abrazandose, la docente exclamó que era un desperdicio que dos hombres tan lindos se hayan inclinado por la homosexualidad.



"Hay muchos preconceptos. Todos somos iguales en derecho, pero somos todos diversos y la orientación sexual es algo que pesa en los colegios. He visto docentes que dicen a alumnos "no tenés que vestirte tan femenino". El docente debe estar preparado para saber que puede tener en sus aulas niños y adolescentes con distintas orientaciones sexuales. O con niñas y niños trans. Sé que es un tema controvertido".



Como un nuevo ejemplo, citó que recibieron numerosas quejas porque en un curso que actualmente se da en la Escuela de la Familia de formación docente, hay bibliografía en la que afirman que la homosexualidad es una patología.

Aumentaron en este tiempo las denuncias por discriminación por discapacidad en el ámbito educativo de la provincia.

SILVIA MARTIN - Delegada de INADI



Martín afirmó que cuando se rompa el estereotipo de normalidad como blanco, hétero, sin discapacidades, comenzará un cambio verdadero.