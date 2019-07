Las páginas de compra y venta en las redes sociales ofrecen un gran abanico de productos. Ropa usada, autos y hasta electrodomésticos en desuso son algunas de las cosas que los usuarios venden o intercambian. El comercio en este mercado, en el que no se entregan facturas y pocas veces uno conoce al vendedor, es tan grande que hasta venden las leches que entregan en los centros de salud. Desde el Ministerio de Salud, que es quien hace entrega de este alimento a personas de toda la provincia, dijeron que eso es ilegal y que este problema es muy difícil de controlar, pues no se puede seguir a cada uno de los beneficiarios para ver qué hacen con la leche una vez que la reciben. A la vez, dijeron que en estos casos, en que la venta es pública, abrirán una investigación para ponerle fin a este mercado negro, que excede a las puertas de la cartera, pues la comercialización la realizan personas ajenas a la repartición. "Esto es ilegal. Es lo mismo que un paciente venda los medicamentos que les entregamos. Debemos investigar, para corroborar estos hechos", dijo Andrea Weidmann, jefa de Pediatría de Materno Infancia, alertada sobre el problema por esta investigación de DIARIO DE CUYO.



Desde el Ministerio de Salud dijeron que reparten por mes entre 12 mil y 14 mil kilos de leche. Los beneficiarios son mujeres embarazadas y lactantes (reciben 2 kilos por mes), los menores de 2 años (antes del año reciben 2 kilos y luego 1 kilo por mes) y los niños de hasta 6 años que tienen bajo peso (reciben 3 kilos por mes). Según Weidmann, en los centros de Salud los beneficiarios deben demostrar los controles médicos para recibir este alimento. A la vez, dijo que ellos llevan un registro de todas las personas que reciben la leche, pero aclaró que es casi imposible controlar lo que cada uno hace con la leche una vez que la recibe. En este mismo sentido agregó que en estos casos, en los que la venta se hizo a través de las redes sociales, es más fácil investigar, pero cuando la venta es por privado es dificilísimo controlarlo. Es por esto que comentó que a pesar de que no recibieron ninguna denuncia formal, empezarán una investigación para ponerle fin a este problema, tras enterarse por este diario.

EL COMERCIO

"Vendo cajas de leche de las que entregan en las salas" y "alguien que venda leches, las de la salita" son las frases más usadas en las páginas de compra y venta en las redes sociales, para adquirir u ofrecer leche en polvo. Algunos publican la venta con fotos de las cajas de este alimento y otros, un poco más osados, hasta comparten sus números de teléfono para que la gente se comunique con ellos para cerrar el negocio.



Según lo que pudo saber este diario tras varios días de investigación en las redes sociales, en San Juan actualmente hay al menos 5 páginas de Facebook donde se puede ver la comercialización de este alimento que Salud Pública entrega gratuitamente en el marco de Plan de Materno Infancia. De estas 5 páginas, hay algunas que son exclusivamente para usuarios de algunos departamentos como Caucete y 25 de Mayo. Por su parte, gente de otras comunas, como 9 de Julio, aclara que también vende la leche que recibe en la Municipalidad.



Este comercio excede las barreras de San Juan, ya que se repite en varias provincias. A tal punto que hay personas que intercambian ropa por leche. En la provincia, según se pudo chequear siguiendo a los usuarios y leyendo cientos de comentarios en las publicaciones, la mayoría de los vendedores ilegales de leche son de Rawson y Caucete. Esto se pudo verificar porque hay algunos que informan hasta las direcciones para que la gente pase a comprar la leche. Y mientras varios brindan mucha información personal, hay otros más precavidos que aclaran que la entrega de las cajas sólo la harán en alguna plaza, a sabiendas de que es un intercambio totalmente por afuera de la ley.



Así como en las redes sociales los vendedores varían las marcas de la leche, desde el Ministerio de Salud aclararon que esto también sucede en los centros de salud ya que los alimentos los envía la Nación y ellos hacen las compras con diferentes empresas. La mayoría ofrece la caja de leche de 800 gramos a 100 o 150 pesos, pero hay otros que las comercializan a 80 como mínimo y a 200 como máximo. Actualmente en el mercado legal la caja de leche en polvo cuesta como mínimo 250 pesos. Y, así como hay varios usuarios de las redes que se ofrecen para comprar este alimento de manera ilegal, hay muchos otros que critican esta metodología con comentarios en las mismas publicaciones.

ENTREVISTA

Andrea Weidmann / Jefa de Pediatría de Materno Infancia

"La leche no se puede negar"



-¿Sabía que hay gente que busca la leche en las salitas y luego la vende en las redes sociales?

-Hasta el momento no recibimos ninguna denuncia sobre esto. Ahora deberemos investigar para saber quiénes venden esta leche, porque eso es totalmente ilegal.





-¿La entrega de leche se hace de manera controlada?

-Se supone que en los centros de salud deben pedir los controles médicos a los beneficiarios. Estos controles médicos son el requisito más importante que deben cumplir las personas. Además, se evalúa el nivel de vulnerabilidad, para saber si es necesario que reciban esta leche.





-Si los beneficiarios no muestran ese control, ¿no se les entrega la leche o este alimento no se puede negar?

-Si alguien no tiene el control médico, puede pedir que en el centro de salud se lo haga algún médico. Siempre hay especialistas para hacerlo. Por otra parte, la leche no se puede negar, pero los chicos deben estar controlados y las mamás saben eso.





-¿Puede que alguien entregue la leche sin exigir los controles?

-Eso no lo puedo decir. Para la entrega hay planillas, no es que repartimos la leche y nada más. Se supone que quien firma la planilla -generalmente administrativos de los centros de salud- revisa que existan los controles de salud para poder entregar la leche. Así es el sistema.





-¿Qué debe hacer la gente cuando descubre este mercado ilegal?

-Estos casos se deben denunciar. Cuando alguien lea estas publicaciones puede consultar en el Centro Cívico o en los centros de salud, para que esto no siga pasando. Nosotros ahora veremos qué medidas tomamos, pero vamos a investigar.

Un antecedente en San Juan

De la misma manera que ocurrió con la leche de Salud Pública, en noviembre del año pasado las redes sociales fueron clave para que la Policía y autoridades de Gobierno pusieran la mira en supuestos vendedores de bolsones de mercadería que habitualmente son entregados gratuitamente a gente de bajos recursos. Estos productos eran ofrecidos por las redes a habitantes de Albardón y Médano de Oro, Rawson. Este caso salió a la luz luego de que algunas fotografías circularan en las redes sociales. Así fue que las autoridades de Desarrollo Humano hicieron la denuncia policial. En ese momento dijeron que esta cartera, que es la que entrega la mayoría de los planes de asistencia, tiene una línea telefónica (4306010) para denuncias, que incluso pueden hacerse de manera anónima.



En ese momento, desde el ministerio de Desarrollo Humano dijeron que no sabían si los bolsones con mercadería pertenecían a un plan provincial o nacional, pero encabezaron la investigación para buscar a los vendedores. A la vez, explicaron que esta mercadería es entregada a los municipios o a ONG que tienen personería jurídica y la reparten en los barrios a personas que lo necesitan. La venta de estos productos, como ocurre ahora con la leche, es ilegal.