En las farmacias. Los medicamentos que menos venden en las farmacias, por la crisis, son los de venta libre como las vitaminas y los remedios para la piel. La venta de perfumería también cayó, aseguraron en los locales sanjuaninos.

La Confederación Farmacéutica Argentina informó que durante el año pasado, las ventas de medicamentos cayeron en el país un 5,1% en comparación con 2017. Esa merma siguió hasta este año (ver aparte). En ese contexto, desde el Colegio Farmacéutico de San Juan dijeron que en la provincia sucede algo similar, aunque advirtieron que no tienen cifras sobre la caída. ‘La venta bajó notablemente porque los precios aumentaron muchísimo. La caída se nota más en los medicamentos de venta libre‘, dijo Mauricio Barceló, el presidente del Colegio Farmacéutico y resaltó que dentro de este grupo los que menos se venden son los complejos vitamínicos y los remedios para la piel. Desde las farmacias locales coincidieron.



‘Hubo una disminución muy pero muy significativa en medicamentos, que si se quiere no son de primera necesidad, pero que muchas veces son recetados por médicos. Las vitaminas y los productos para la piel, como los que sirven para tratar el acné, son los que menos se venden‘ dijo y explicó que esto lleva a que se rompan los tratamientos o que la gente los haga parcialmente. ‘Hay otros pacientes que no pueden mantener las prepagas y deben comprar los remedios sin descuentos y eso se les vuelve imposible‘, resaltó y dijo que no tienen estadísticas porque la entidad no tiene un observatorio que las elabore.



Desde las farmacias locales coincidieron con que la caída de la venta se nota cada vez más. Al menos desde los últimos 5 meses. ‘En mi caso, yo noto que la caída fue del 15% aproximadamente. La gente compra lo que es realmente indispensable. Los medicamentos de venta libre casi no salen, y ni hablar de los productos de perfumería‘, dijo Marcelo Dorgan, de la farmacia Santa Gema. Mientras que Alejandra Estévez, la encargada de la farmacia San Martín, dijo que ellos también notaron que se retrajo el comercio. ‘Llegan las personas con una receta con tres remedios y piden solamente el que sea más importante, porque no pueden llevar todos. Eso nos pasa muy seguido‘, dijo Estévez. Al igual que ellos, otros farmacéuticos dijeron que si los medicamentos son recetados a fin de mes, las personas esperan recién a los primeros días del mes próximo para comprar.

* En el país, 103.744 unidades menos por día

Hace unos días la Confederación Farmacéutica Argentina dio a conocer un informe que indicaba la caída de la venta de medicamentos. Según el texto, en 2017 se habían expedido unas 740,3 millones de unidades de medicamentos, mientras que el año pasado ese número decreció a 702,4 millones. Es decir, las farmacias vendieron un promedio de 103.744 unidades menos por día.



Según la presidenta de la Confederación, María Isabel Reinoso, las estadísticas son el resultado de una ‘depresión de las economías familiares‘. Destacó que los medicamentos de venta libre, utilizados para dolencias menores, mostraron una caída mayor.