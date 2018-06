Ahora se puso en marcha un nuevo concurso con fines ambientales y que incluye hasta un viaje como premio. La Municipalidad de la Capital, conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación, lanzó el concurso "Alumnos solidarios", mediante el cual se pretende recuperar la mayor cantidad de materiales reciclabas posible. Podrán participar todos los alumnos que asisten a las escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, que funcionan en Capital. Se premiará a las tres instituciones que más material reúnan.



"Este concurso tiene un objetivo económico, social, ambiental y educativo, y que prioriza la concientización sobre la importancia de la separación en origen y el reciclado. Por eso destacamos esta iniciativa de la Municipalidad de la Capital e instamos a los demás municipios a realizar actividades con estos fines", dijo Sergio Espinoza, director de Residuos Sólidos de la provincia.



Para participar de este concurso de "Alumnos solidarios", los estudiantes primarios y secundarios de Capital deberán recolectar materiales reciclables como el cartón, latas de aluminio, papel, plástico y botellas, entre otros, que depositarán en los contenedores que instalarán en las escuelas. Una vez que los mismos estén llenos, un equipo de recolección municipal será el encargado de retirar los materiales y elaborar una planilla donde quedará sentado el nombre de la escuela, la fecha y hora del retiro, los residuos retirados y su pesaje en kilos. Luego, serán trasladados hasta el Parque de Tecnologías Ambientales donde se procederá a su clasificación, enfardado, stock y posterior venta con fines solidarios. "Como sucede con la venta de las botellas que reúnen los alumnos secundarios de la provincia que participan del concurso solidario, las ganancias de esta operación serán destinadas a la Casa SAHNI para colaborar con su funcionamiento", agregó Espinoza.



Este concurso ya arrancó y se extenderá hasta el próximo 31 de octubre, fecha en la que las autoridades municipales darán a conocer en conferencia de presa tres escuelas que más material reciclable juntaron y que accedieron a los premios. Para el primer puesto el premio será una pantalla interactiva All in One, display táctil, Full HD de 65 pulgadas, aportada por el municipio de Capital. El segundo será pizarra electrónica interactiva, aportada por Educación; y el tercero, un viaje a Ischigualasto y Área Protegida Valle Fértil, aportado por Ambiente.

* Los chicos ambientalistas

"Los adultos tienen poca conciencia ambiental" y "el gran problema son las bolsitas y las botellas plásticas que se arrojan en la calle". Esto es lo que opinan los chicos que forman parte de los clubes ambientales de la provincia y que el pasado 5 de junio dieron a conocer lo que piensan en el marco de la Promesa del Cuidado del Planeta que hicieron en el Estadio Cubierto Aldo Cantoni, actividad que se realizó para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Las respuestas fueron el resultado de un sondeo que DIARIO DE CUYO hizo entre los casi 4.000 chicos participantes del evento y que integran unos 640 clubes que se forman en las escuelas para cuidar el medio ambiente y sembrar consciencia.