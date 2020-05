La paz que caracteriza a San Juan se vio interrumpida, previo al caso del médico del Hospital Rawson, cuatro veces a causa de la pandemia. Es que a medida que fueron apareciendo los casos de personas infectadas con Covid-19, la polémica se ubicó en un lugar protagónico. Sin embargo, la similitud que existe entre los primeros pacientes es que, salvo uno, el resto transitó o transita la enfermedad con buena salud.

En ese marco, el primer episodio se dio el 28 de marzo cuando se confirmó el primer caso. Se trataba de una médica que había estado en Europa especializándose justamente para luchar contra el virus. ¿La respuesta de la sociedad? Pedradas en la casa de la profesional, lo que provocó que el Gobierno pusiera custodia policial en el domicilio. A medida que el ambiente se iba calmando luego de la conmoción que trajo la primera infectada, pasaron 13 días y se dio a conocer el segundo caso: otra mujer que volvía de viaje, esta vez, de Brasil. A diferencia del episodio anterior, este se dio en un ámbito más empático, aunque no faltó la difusión de audios que hablaban de cadenas de contagios. Todas versiones que luego desaparecieron con los test negativos. Ambas pacientes, sin haber requerido asistencia médica de urgencia, hoy ya están recuperadas. No obstante, la tranquilidad no duró mucho. El 5 de mayo apareció el tercer caso, esta vez un hombre, quien había sido trasladado hasta San Juan en un vuelo sanitario luego de dar tres veces negativo los estudios de Covid-19 que le habían realizado en Buenos Aires. El hecho de que el transportista haya sido traído a la provincia provocó un gran malestar en la sociedad, ya que hasta el momento sólo había dos casos. El enojo se profundizó cuando 13 días después se dio a conocer la cuarta infectada. Se trataba de la hermana del tercer paciente, una médica del Hospital Rawson que había solicitado el traslado de su familiar y quien fue denunciada por el Gobierno, acusada de haber violado los protocolos de seguridad al visitar a su hermano internado y contagiarse. De esta manera, se convirtió en la primera paciente que contrajo la enfermedad por contacto estrecho, ya que los anteriores eran importados. Los hermanos no están en estado crítico. El hombre desde ayer ya no tiene coronavirus, pero sigue internado por su enfermedad respiratoria.

Ese último episodio fue el más polémico de todos, ya que trajo como consecuencia un enfrentamiento entre los médicos de la provincia y el Ejecutivo local. Es más, a pocas horas de haberse conocido el cuarto caso, el Gobernador decidió apartar de su cargo al Jefe de Terapia Intensiva y a la Jefa de Infectología del Hospital Rawson, medida que luego se revirtió y los profesionales volvieron a sus puestos de trabajo. Ahora la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de la doctora infectada.



Los anteriores infectados fueron 3 mujeres y un solo hombre.