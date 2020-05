Luego de 63 días de aislamiento obligatorio muchas personas tuvieron ayer un rato de libertad. Es que fue el primer día de las caminatas saludables, por lo que personas de diferentes edades salieron a tomar un poco de aire libre y a mover el cuerpo. A pesar de que se esperaba que hubiera más gente ejercitándose, durante esta primera jornada hubo poco movimiento. Las personas que aprovecharon el primer día de caminata saludable dijeron que sintieron un poco de miedo, luego de que se difundiera el cuarto caso positivo de Covid-19 en San Juan, pero con recaudos para poder salir. Durante esta primera jornada, en la que hubo más adultos mayores que niños, algunos municipios como Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio, Rawson y Valle Fértil decidieron suspender estas caminatas por precaución.

El movimiento fue muy tranquilo, a pesar de que se esperaba más gente en las plazas. Incluso en algunas hubo más personal de la Secretaría de Deportes y de los municipios, que personas caminando. Susana Martínez tiene 69 años y esperaba el día de poder salir a caminar. "Me gusta hacer ejercicio todos los días, pero ahora no podía hacer casi nada porque mi casa es muy pequeña. Estaba muy entusiasmada y esperé este día con mucha ansiedad, pero anoche sentí miedo de salir luego del nuevo caso", agregó la mujer. Al igual que ella, Sara Biber (68 años) comentó que estaba desesperada por salir. "Por indicación médica hago deporte de lunes a sábado religiosamente, pero vivo en un departamento y no podía hacer nada. Sólo había salido al médico y a la farmacia. A pesar de que me deprimió el nuevo caso, estoy feliz por salir", agregó la mujer y dijo que ella esperaba cruzarse con más personas caminando en la plaza. Quienes también mostraron su alegría, pero con mucha más efusividad, fueron los más pequeños. Es que, al igual que los adultos mayores, son los que menos salieron a la calle durante la cuarentena. "Tengo 5 hijos y no habían salido desde que empezó el aislamiento. Hoy aprovechamos con mi marido para salir todos un ratito a ejercitarnos", dijo Sabrina Gómez, mientras que una de sus hijas mayores agregó: "Fue muy raro salir a la calle después de tanto tiempo y ver a la gente con barbijo y todos distanciados".

Con buena compañía

"Aprovecho que hoy se puede salir y que está muy lindo el día y de paso ellos caminan un poco", dijo Marcelo González, que caminó ayer por la plaza de Concepción.

Con mucha felicidad

"Estoy contenta, porque vivo en un departamento y hacía 65 días que no salía a ningún lado", dijo Mireya Rivera, que tiene 91 años y comentó que ayer se puso por primera vez un barbijo.