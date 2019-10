Distintas capacitaciones. Este año las capacitaciones estarán más abocadas a la oratoria, para que aprendan a hablar en público. Años anteriores aprendieron hasta RCP.

La Fiesta Nacional del Sol 2020 ya se palpita en la provincia, y en este contexto los departamentos se preparan para organizar las elecciones de las 19 mujeres que buscarán consagrarse como la primera embajadora. Este año, esas fiestas municipales, que siempre son muy convocantes, también tendrán cambios. Tal como se había anticipado hace unos días, las candidatas a Embajadora departamental deberán mostrar algún talento. En este sentido, ayer confirmaron que todas las aspirantes tendrán 5 minutos para hacer esa presentación ante el jurado. A la vez, dijeron que ya no habrá desfiles, pues hasta el año pasado las candidatas departamentales hacían al menos dos pasadas ante el jurado, con distintas prendas de vestir. Las elecciones comienzan en dos semanas (ver aparte).



La Fiesta Nacional del Sol 2020 dejará de tener Reina y Virreina. Esto, con el objetivo de que las mujeres no sólo sean valoradas por su belleza, sino por sus capacidades y talentos. En este mismo contexto, es que los departamentos cambiaron su forma de elegirlas y hasta de capacitarlas, en la previa de cada elección. "Ellas tendrán 5 minutos para realizar su presentación que consistirá en una introducción con su historia personal. Pueden contar quién es, qué hace, que pasión tiene, sus objetivos y hasta puede realizar una demostración de algún talento o actividad que realice. Estas presentaciones pueden estar acompañadas por videos o imágenes de fondo", dijeron desde Prensa de Turismo y comentaron que "prescindirán" de los desfiles para que se avalúe el desempeño.



Si bien hay algunos municipios que ya tienen definida gran parte de la organización de las fiestas de elecciones, hay otros que no. Sin embargo, desde la mayoría de las comunas dijeron que ya empezaron a trabajar fuerte en el armado de las capacitaciones. Es que gran parte dijo que este año reforzarán el tema de la oratoria, para que las aspirantes a embajadoras departamentales tengan herramientas para desenvolverse frente al público. En el mismo sentido, los encargados de organizar las fiestas departamentales dijeron que las ayudarán para que puedan armar lindas rutinas para mostrar sus talentos.

El cronograma de las elecciones

A continuación el cronograma de elecciones departamentales:



* El 18, 19 y 20 de octubre elegirán sus representantes Jáchal, Angaco y Zonda, respectivamente



* El 31 de octubre Capital tendrá su elección.



* El 1, 2 y 3 de noviembre será el turno de Santa Lucía, Iglesia y Sarmiento.



* El 7 de noviembre Chimbas seleccionará su embajadora.



* El 8 de noviembre será el turno de Albardón.



* El 9 de noviembre Ullum tendrá la elección de su embajadora, mientras que un día después lo hará Rivadavia.



* El 13 de noviembre se elegirá la candidata de Valle Fértil.



* El 14 de noviembre Caucete seleccionará su representante.



* El 15 de noviembre será el turno de 25 de Mayo.



* El 16 de noviembre San Martín elegirá embajadora.



* El 17 de noviembre elegirá Calingasta.



* El 21, 22 y 23 de noviembre elegirán sus nuevas representantes Rawson, Pocito y 9 de Julio, respectivamente.