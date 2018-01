Etiquetas. Es fundamental que todo producto elaborado que se venda en los kioscos tenga una etiqueta con fecha de elaboración, vencimiento y procedencia. Esto indica que es un producto permitido.

Salir a comer fuera de casa o comprar alimentos elaborados en kioscos, carritos y drugstores cuando hace calor, puede ser riesgoso para la salud si no se toman en cuenta algunas sugerencias a la hora de adquirir estos productos. Es por eso que desde Bromatología de Salud Pública dieron tips para tener en cuenta y evitar intoxicaciones. Según la licenciada Viviana Sampietro, hay medidas que deben seguirse durante todo el año.





1-Casas de comidas: la especialista indicó que no es aconsejable en verano comprar sánguches o tartas que estén exhibidos a temperatura ambiente. Esto porque el calor provoca un aumento en la proliferación de virus y bacterias.



2- Restaurantes: lo que se aconseja es verificar si la comida fue elaborada el mismo día. Pero como esto es difícil de corroborar, lo ideal es pedir platos que no contengan mariscos, pescados o productos crudos. Hay que tener cuidado con las salsas rojas. Lo ideal son las pastas y poner especial atención en la cocción de las carnes rojas. Sampietro explicó que este control se debe tener todo el año.



3-Carros callejeros: es preferible evitar la ingesta de panchitos, hamburguesas o choripanes de los carritos que están en la calle. Si bien estos deben estar controlados y cumplir ciertas medidas de higiene como tener debida refrigeración, lo ideal es evitar un problema. En estos casos lo complicado es que los productos pueden perder la cadena de frío. Además, los aderezos son riesgosos con el calor. Si se opta por esto, es aconsejable pedir papas fritas a un panchito.



4-Kioscos y drugstore: en estos sitios se suelen vender sánguches envueltos en filme o ensaladas de fruta. Aquí, según Sampietro, es necesario verificar que tengan las etiquetas con toda la información exigida por Salud Pública y que aseguran al consumidor que se trata de un alimento aprobado. Sin embargo es preferible compara un sánguche de queso a uno de salame o de milanesa. En cuanto a la fruta, hay que ver que no esté con tonalidades oscuras.



5-En el camping o pileta: lo mejor es no llevar alimentos preparados ya que estos duran 24 horas adentro de una heladera. Evitar las mayonesas caseras y los lácteos. Si se lleva algún producto, que sea adentro de una conservadora con hielo y que nunca esté expuesta al sol. En este sentido, la fruta como naranja o manzana es una buena opción. Hay que estar atento de mantener la conservadora siempre con hielo para que no se pierda la cadena de frío.