Por primera vez desde que se reflotó y se le dio nuevo impulso a la FNS, el Carrusel del Sol no se hará en la Avenida Ignacio de la Roza, sino que se muda a la Costanera, junto al predio ferial. Su planteo artístico está en sintonía con el show El Calor de lo Nuestro y los sanjuaninos podrán seguir con la ayuda de esta guía el relato narrado carro a carro, para no perderse detalle.



1- El Carrusel del Sol se realizará la noche del viernes 22 y está previsto que comience a las 21. Se hará sobre la calle del predio ferial, que en el futuro será usada también como corsódromo.



2- Según informaron desde el Ministerio de Turismo, el acceso del público es totalmente gratuito. Para poder ver el desfile con mayor comodidad, habrá tribunas y sillas plásticas colocadas a ambos lados de la calle Fernández (así se llama ese tramo de la Costanera). La gente podrá llegar hasta el lugar del corsódromo por el acceso de calle Salta y el de calle Bonduel.



3- Las tribunas tubulares estarán dispuestas sobre la vereda Norte (delante de las entradas al predio) y serán desmontables para poder armarlas tanto para los corsos del Carnaval como para los desfiles patrios. Al mismo tiempo, en la vereda del Sur se realizó un tratamiento con hormigón para que en ese lugar se pueda colocar las sillas para el público.



4- El recorrido de los carruajes que representan a los departamentos y del resto de la comitiva será de Oeste a Este y abarcará un tramo de alrededor de 800 metros. Habrá equipos de audio dispuestos en toda esa distancia para que la gente pueda ir escuchando el relato de los locutores, que explica la historia general que cuenta el desfile y el aporte parcial de cada uno de los carros.



5- El título en esta edición es Paisajes de Gente Cálida y el guión general cuenta un día típico de verano en San Juan: qué hace la gente de la mañana a la noche para vivir con el calor típico en la provincia, mientras desarrolla sus actividades cotidianas, el trabajo, la producción, el arte y todas las aristas que hacen a la tradición cultural sanjuanina.



6- Este año además se contará el doble de carruajes que en los carruseles anteriores. No sólo participan los 19 de los municipios más el del Ministerio de Turismo, sino que además habrá otros 20 de menor porte que harán de +nexo+ entre los departamentales, y complementarán el relato general. En el carro de Turismo además irán la Reina y Virreina del Sol salientes, Jocelyn Mauro y Florencia Valdez, quienes vivirán esa noche su penúltima jornada de mandato.



7- Con todo su despliegue artístico trabajado durante meses, los carruajes de los departamentos mostrarán, en líneas generales, paisajes, actividades económicas y turísticas, postales urbanas típicas, además de leyendas características. En todos los casos habrá referencias mágicas y míticas que hacen a la construcción de la identidad sanjuanina, sobre todo en relación con el calor y el impacto del Sol en la actividad humana.



8- La historia se dividirá en cuatro bloques dramatúrgicos y contará con la participación de grupos de vecinos de todos los departamentos. Cada carro municipal irá acompañado con un séquito de hasta 60 personas que formarán parte de la puesta en escena. La presentación contará con un elenco de más de 300 artistas que actuarán en los carruajes, y a ellos se suman las delegaciones departamentales, que tendrán más de 1.600 integrantes en total.



9- Como en las ediciones anteriores, las soberanas departamentales, que se postulan para ser la nueva Reina del Sol, presidirán el carruaje de cada uno de los municipios. Será otra oportunidad para que el público pueda verlas de cerca, y que se suma al espectáculo de la Noche Soberana, a las recorridas que las 19 chicas harán por el predio ferial las noches de Exposición y Feria Temática, y al desfile y show que brindarán la noche de la elección en el Escenario San Juan.



10- Por otro lado, a diferencia de los carruseles de años anteriores, esta vez no participarán los tradicionales carros de las colectividades extranjeras que residen en San Juan. El motivo oficial es que al haber tantos carruajes este año, se prevé que el desfile dure alrededor de 2 horas. Por eso no quisieron extenderlo en protagonistas y que aumentara su duración.





Maquetas explicadas. A principios de mes se realizó la presentación oficial de las maquetas del Carrusel del Sol, ante una multitud en la Plaza del Bicentenario. Las propias soberanas departamentales se encargaron de explicarle al público qué representa cada uno de los carruajes que podrán verse la noche del viernes desde las 21 horas.