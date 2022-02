Enero arrancó con un aumento de casos, que venía arrastrando desde diciembre, cuando la tercera ola de covid-19 ya empezaba a pisar fuerte. Sin embargo, día a día, el primer mes del año fue récord. Es que, del total de casos que hay en San Juan (138.843), enero acumuló 65.495 positivos. Es decir, casi la mitad y se convirtió en el mes con la mayor cantidad de contagios. Sin embargo, este mismo mes mostró una segunda cara: la cantidad de muertos fue un 65% inferior a la que hubo durante el mes más trágico de la pandemia, que fue junio de 2021. Este mes tuvo 75 muertos, mientras que el sexto mes del año pasado terminó con 199 fallecidos.

Durante casi todo enero, las filas en los centros de hisopados fueron el indicio más claro de que San Juan vivía la época más contagiosa de la pandemia. Hubo días en los que la gente esperó hasta 5 horas para hacerse un hisopado y hasta pasó la noche en la vereda de algún centro de salud, para ser atendido entre los primeros. Incluso, el Ministerio de Desarrollo Humano dispuso puestos de hidratación porque la espera y el calor se hicieron sentir durante el primer mes del 2022. En este contexto, la suba de casos fue prácticamente constate durante todo el mes, salvo en los últimos 9 días donde se comenzó a ver una merma, no sólo en los contagios, sino también en la cantidad de gente que visitó los centros de hisopados.

Sin movimiento. La otra cara de enero se vio reflejada en los centros de testeos, hace unos 7 días hay poco o nada de movimiento de gente.

Los datos coinciden con ese panorama. Es que, según la información del Ministerio de Salud, desde que el coronavirus desembarcó en San Juan, hasta diciembre de 2021 la provincia tenía 73.618 positivos detectados, mientras que enero sumó 65.495 casos. Es decir, un 47% del total se contagiaron durante el mes que terminó ayer. Dentro del mes, hubo varios altibajos. Enero comenzó con 1.035 casos y terminó con 674, sin embargo hubo picos muy elevados. Hubo 3 días consecutivos en los que la cantidad de casos superaron los 4.000, y 18 en los que la cantidad de positivos detectados superó los 2.000, cosa que nunca antes había pasado en San Juan. Incluso, en enero San Juan superó la barrera de los 100.000 casos, algo que terminó muy por encima el último día. Y, si bien la cantidad de casos sigue siendo elevada, desde hace días la curva viene marcando un descenso.

A pesar de que enero de 2022 acumuló una gran cantidad de casos, la cifra en relación a los muertos no lo convirtió en el más trágico. Es que el mes cerró con 75 muertos, es decir casi dos veces menos que en el mes más letal de la pandemia, que fue junio de 2021. Incluso, quedó en el octavo lugar, en relación al mes con más fallecidos durante los años anteriores.

Desde que comenzó la pandemia, San Juan vivió varios meses sin muertos. La primera vez que hubo fallecidos fue en agosto de 2020. Ese año, lo meses con más muertos fueron noviembre y diciembre, con 137 y 86 decesos, respectivamente. Mientras, que el 2021 tuvo 6 meses que superaron los 70 muertos que tuvo el mes que terminó ayer. Estos fueron: abril, mayo, junio, julio y agosto, que tuvieron, 86, 177, 199, 122 y 104, respectivamente.

Ante este panorama, y desde que comenzó la tercera ola, desde el Ministerio de Salud insistieron en que la doble cara que tuvo enero está directamente relacionada con la vacunación. Es que, del total de personas internadas y de fallecidos, la mayoría no tenía colocadas ninguna vacuna o no habían iniciado el esquema. De hecho, hubo dos menores de edad fallecidos, durante este mes, de 8 y 16 años, que no habían sido inoculados.

>> ENTREVISTA: Alejandra Venerando / Ministra de Salud

"No podemos decir que es el fin"

Haciendo un balance de enero, la ministra de Salud Alejandra Venerando, dijo que ellos están esperanzados de que esta ola pueda acercarse al fin, pero agregó que no pueden asegurarlo.

- ¿Creen que la tercera ola está cerca del final?

- No podemos decir que es el fin. Tenemos que esperar unos días para ver qué pasa con el recambio turístico. Cuando tuvimos el pico de casos -más de 4.000- fue a los días del recambio de la primera quincena de enero. No sabemos si va a suceder lo mismo. Quizás haya un nuevo aumento, aunque creemos que no será como el del 22 de enero.

- ¿Qué es lo que más les preocupó durante enero?

- Pasamos de una tasa de positividad del 12% a casi el 50%, sin embrago estuvimos por debajo de la media nacional. Lo que nos preocupó fue que el pequeño aumento que hubo de internaciones críticas en el mes y de muertes, estuvo directamente relacionado a las personas con comorbilidad y sin vacunas.

- ¿Qué los mantuvo tranquilos, durante este mes?

- Que el aumento de casos no impactaba en el sistema sanitario. Sobre todo en la disponibilidad de camas, como pasó en otras épocas.