La Terminal de Ómnibus sanjuanina ayer reanudó los viajes de larga distancia con la salida de un colectivo de Del Sur y Media Agua hacia Mendoza a las 7 de la mañana con 26 pasajeros, y el arribo luego a las 16,30 de uno proveniente de la capital mendocina con 8 pasajeros, este último con algunos contratiempos (ver recuadro). Por el momento, ese es el único destino y empresa disponible para llevar pasajeros que tiene asegurado un servicio para los días lunes, miércoles, viernes y sábado, ya que el resto de las empresas de colectivos aún no informaron si venderán pasajes a las otras cuatro provincias que la Nación autorizó a operar dese San Juan: Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Rioja.

El problema es que el Gobierno nacional solamente autorizó una frecuencia semanal para esos cuatro destinos -al igual que a Mendoza, únicamente para el transporte de trabajadores esenciales o con alguna enfermedad y sus acompañantes- y dejó en libertad para que las empresas se pongan de acuerdo quiénes harán los viajes, que por otra parte sólo tienen permitido circular con un 40% de ocupación para respetar el distanciamiento entre los pasajeros. La Nación les autorizó a cada empresa de colectivo un servicio semanal, y que vayan rotando solidariamente entre ellas. Si no aceptaban esta metodología debían informarlo a la provincia para ser reemplazado por otra, y hasta ayer en la Secretaría de Tránsito y Transporte no habían recepcionado ninguna adhesión.

Las empresas ya habían manifestado en voz baja hace unos días que había malestar y estaban estudiando si era rentable mover una unidad bajo estas condiciones. Ayer fue imposible contactar a esas firmas, en tanto que las ventanillas en la Terminal permanecían cerradas.

Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte, dijo ayer que no había ni día, horario ni empresa aún que brinde transporte a esos cuatro destinos, pese a estar ya autorizados a operar.

Respecto a Mendoza, el funcionario corroboró que tiene siete servicios semanales autorizados -uno por día-, de los cuales se les otorgó cuatro a Del Sur y Media Agua, la única que ha restablecido el servicio y está vendiendo pasajes para los cuatro días mencionados anteriormente. A la firma Autotransportes San Juan se le concedieron los tres días restantes, pero hasta ayer no había informado si había decidido operarlos o no.

""Las otras empresas están viendo qué unidades pueden restituir, y cuáles no; y se están poniendo de acuerdo entre ellos. Aún no puedo informar horarios ni días confirmados", dijo el funcionario. Para Armendáriz no hay conflicto porque dice que la Nación ha decidido cuáles empresas operarán, de acuerdo a la cantidad de servicios que tenían antes. De hecho, Del Sur y Media disponía de 16 viajes semanales hasta marzo pasado, antes de la pandemia; frente a los 4 con que reanudó esta semana.

Viajeros sin PCR

La llegada de pasajeros ayer a la Terminal de San Juan fue accidentada debido a que tres de los ocho pasajeros no cumplieron con los requisitos establecidos por el gobierno provincial para el ingreso a San Juan, y fueron derivados a hacer cuarentena obligatoria a hoteles designados. Sucede que en lugar de venir con un PCR con validez de 72 horas traían solamente un test rápido, que no está autorizado en esta provincia. Pese a las quejas y malestar los pasajeros fueron trasladados a hoteles para hacer cuarentena durante tres días, donde también se los someterá a un hisopado. Si este les da negativo podrán retirarse, no sin antes pagar el costo del hotel. De lo contrario deberán permanecer aislados durante 14 días.

> Esta semana San Juan contará con dos vuelos

El martes de la semana pasada Aerolíneas Argentinas trajo a 40 pasajeros a la provincia y partieron luego 48 rumbo a Ezeiza.

Tal como estaba previsto, a raíz de una mayor demanda, esta semana la provincia de San Juan contará con dos vuelos de cabotaje entre el aeropuerto Sarmiento de esta provincia y el de Ezeiza, en Buenos Aires. Hoy llegará uno y el jueves próximo, otro. Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz, ayer al término de una reunión en el aeropuerto local. De esta forma, en la segunda semana desde que se reanudaron los viajes en avión frenados desde marzo, la provincia duplicó los vuelos. Armendariz dijo que en la semana podría incorporarse un tercer vuelo, en caso de que la cantidad de pasajeros que quieran viajar lo justifique. ""De acuerdo a la cantidad de pasajeros que vayan a volar se van a ir montando nuevas unidades", recordó Armendariz.

En la reunión de ayer se definió además que el control de los pasajeros al arribar al aeropuerto sanjuanino estará a cargo de personal de ANAC, la policía aeroportuaria y de la Secretaría de Tránsito de la provincia. Se solicitará a Aerolíneas Argentinas que haga llenar la declaración jurada de los pasajeros antes de arribar al aeropuerto, para agilizar el desembarque. De esa forma, los pasajeros sólo tendrán que pasar por el control de temperatura y constatación de que el hisopado tenga validez de 72 horas. "De lo contrario tiene que ir a cuarentena a un hotel designado por la provincia durante 72 horas", indicó el funcionario.