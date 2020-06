¿Un cirujano o un odontólogo?, no, la esteticista. Es que a partir de la reciente aprobación del protocolo sanitario por Covid-19 que habilitó la apertura de los Centros de Estética en San Juan, debe vestirse de pies a cabeza con ambo, cubrebocas, guantes de látex, gafas de protección, cofia y todo otro elemento necesario según el trabajo a realizar. Y este no es el único de los cambios. Debieron modificar las prácticas y el uso de herramientas habituales en los tratamientos estéticos que han dado paso, por ejemplo, a los elementos descartables.

"Antes era común que uno pusiera una almohadita o apoya cabeza en la camilla del paciente para que estuviera cómodo, hoy mientras más austero esté el lugar, es mejor", dijo Laura Carmona, de Quetzal Estética. "A mí me cuesta el tema de los guantes, en los faciales ahora uno no puede sentir cuán áspera esta una piel porque esa información la dan las manos", sumó Andrea Arce, de Andrea Arce Estética Integral. Mientras que Andrea Julio, de Andrea Julio Estética Integral agregó: "Las esponjitas lavables que se usaban para la limpieza de áreas en algunos tratamientos ya no se utilizan y tenemos que estar equipadas con gasa o algodón al por mayor para hacerlo".

Según las entrevistadas, que ya estén habilitados no significan que todos los centros abran. Es que, incorporar el protocolo implica inversión ya sea por la adaptación del lugar o por los insumos descartables que ahora se suman y muchos van haciéndolo de a poco. Una de las mayores inversiones tiene que ver con el equipamiento que deben vestir. Vale decir que como todo protocolo, predomina el concepto de bioseguridad que incluye lavado de manos, higiene personal, del establecimiento y desinfección general. Tal como comentaron las entrevistadas, hay particularidades que son propias del rubro y que ha derivado en una nueva dinámica en los salones. Los turnos deben ser espaciados entre 15 y 20 minutos, para hacer una limpieza general. Los tratamientos para el rostro son los que han cambiado sus herramientas de trabajo, por ejemplo las espátulas de silicona para la aplicación de cremas debieron ser reemplazadas por espátulas de madera. Mientras que los drenaje linfático y masajes reductores deben hacerse con guantes. Por otro lado, el protocolo sanitario establece que las estéticas deben colocar un protector descartable sobre la camilla de trabajo, que puede ser de plástico o de un material tipo tela vegetal.





Depilación

En el método con cera o rollon, siempre se usó descartables para la aplicación del producto, como lo es el caso de las espátulas. Para la tranquilidad del cliente, hoy es una buena estrategia "abrir" el paquete que contenga las espátulas para verificar que las herramientas son de uso único.

Lectura

El clásico de todo salón de estética eran las revistas de moda o algún material de lectura para amenizar la espera y aguardar el efecto de algún producto durante el tratamiento. El protocolo indica que desde ahora no podrá haber nada que implique manipulación entre la gente.