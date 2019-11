Estrategia. Los vecinos comentaron que deben sacar agua con bombas y con baldes de las cunetas para lavar los platos o para usar en el baño.

Hay vecinos que tienen tachos en el patio de su casa y que los llenan con agua cuando el servicio funciona a pleno, para poder abastecerse cuando se quedan sin agua corriente. Otros usan pequeñas bombas para sacar agua de la cuneta y poder cargar los tanques para bañarse y hay algunos que no les queda otra que acarrear baldes de agua, también de las acequias para usar en el baño o lavar algunos utensilios de la cocina. Estas son algunas de las estrategias que empezaron a implementar, hace al menos 3 semanas, los vecinos de Villa Calingasta, pues tienen muchos problemas con el abastecimiento del agua potable. Desde OSSE dijeron que hubo varios problemas, pero que están trabajando para poder solucionar el conflicto. A la vez comentaron que el problema afectó a unas 500 personas (100 familias aproximadamente) de los barrios Chino, RIM 22, Alto Verde y Río Calingasta.

Según vecinos del corazón de Calingasta el problema comenzó hace unas 3 semanas y ayer seguía igual. Dicen que hay días que no pueden sacar ni una gota de agua por la canilla y que hay otros en los que la presión es tan baja, que los tanques no alcanzan a llenarse y deben ingeniárselas hasta para poder tener agua para beber. "Estamos cansados porque un día tenemos agua y después pasamos dos o tres secos", "tenemos que juntar agua en baldes todos los días para estar seguros", "hay días que no podemos bañarnos, porque sólo usamos el agua del tanque para beber" y "hace como una semana que no lavo ropa porque me da miedo gastar el agua para eso" fueron algunas de las cosas que dijeron los vecinos, quienes se mostraron indignados. A la vez, comentaron que hicieron numerosos reclamos, pero que el problema vuelve a aparecer. De hecho, ayer algunos comentaron que tenían muy poca presión de agua desde hacía dos días.

Al ser consultados por este problema, desde OSSE dijeron que estaban trabajando para solucionarlo definitivamente e informaron que la situación más grave se dio en la perforación denominada La Capilla, que se habilitó el pasado 20 de noviembre. "Anteayer hubo una suba de tensión en el red de energía y produjo un cortocircuito en el tablero eléctrico de esa perforación", dijeron desde Prensa de OSSE. A la vez comentaron que antes, la falta de agua se dio porque la perforación más antigua era insuficiente. "La nueva perforación es para reforzar el servicio, pero justo sucedió el problema eléctrico", agregaron desde la empresa.





>> PROTAGONISTAS

YANINA FALCÓN - Vecina

"Todas las mañanas lo primero que hago es ver si tengo o no agua. Hace tres semanas que estamos sufriendo este problema y queremos una solución inmediata. Con el calor el agua es indispensable".

JORGE CORDEJE - Vecino

"Estamos cansados del problema del agua potable. Es una incertidumbre diaria que tenemos y nos la tenemos que ingeniar para poder vivir tranquilos. Sacamos agua hasta de la cuneta para tener para el baño".

TERESA DÍAZ - Vecina

"Al menos comenzó a llegar agua por la cunetas, porque si no, era imposible. Hace varias semanas que tenemos este problema y hay que ingeniárselas, porque hay días enteros que pasamos sin el servicio".