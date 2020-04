En medio de la crisis por el coronavirus, la mayor preocupación de los empresarios y dueños de negocios por estos días es poder hacer frente a los sueldos de los empleados. Y frente a la encrucijada, las alternativas en las que están pensando, de acuerdo a la consulta a referentes de cámaras pertenecientes a distintas actividades, es hacer recortes de horas de trabajo y por ende de salarios, pagar en forma fraccionada, en la medida que les vayan ingresando recursos, y otros están a la espera de la ayuda prometida tanto por el Gobierno nacional y provincial.

En medio de una situación caracterizada por el aislamiento obligatorio, para evitar el contagio del Covid-19 en la población, y con persianas bajas y economía virtualmente paralizada, el desafío que les quita el sueño a los empleadores es cómo hacer frente al pago de los salarios, cuando tuvieron una drástica reducción de los ingresos. Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica, sostuvo que "estamos en medio de una crisis que no tiene precedentes y pensar que se va a poder pagar del 1 al 10, como correspondería, va a ser muy difícil. En lo que estamos pensando es en pagar fraccionado, porque no es que el patrón se fue de vacaciones a Miami o se gastó la plata en cambiar el auto. No hay recursos".

Desde la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky manifestó que "hay mucha preocupación en el sector porque la gente necesita cobrar los sueldos. Para hacer frente a esas obligaciones confiamos en las herramientas que ha puesto a disposición el Gobierno provincial".

El dirigente hizo referencia a una línea de créditos que anunció el gobernador Sergio Uñac para hacer frente al pago de sueldos, con una tasa subsidiada del 19,9%, cuando la tasa en el mercado local ronda el 24%.

El titular de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, expresó que "en general estamos en condiciones de garantizar los sueldos de marzo, pero no los de abril. Y para ese entonces esperamos la ayuda del Gobierno. Si no hay facturación, no se puede pagar los salarios, no hay manera".

La cámara que preside le elevó un documento al Gobierno provincial en el que plantea una serie de medidas que harían falta para afrontar la crisis, como que se exima el pago del impuesto a los Ingresos Brutos al comercio para los meses de abril, mayo y junio, derogar el impuesto de sellos y liberar por 60 días al sector del pago de los servicios de luz, agua y gas.

Guillermo Cabrera, dirigente del sector ferretero e integrante del directorio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que "no queremos dejar de lado nuestros compromisos, pero se podría negociar una reducción momentánea de los salarios hasta salir de los efectos de la cuarentena".

En otro sector muy golpeado, el de las agencias de viajes, que ya había sido afectado por el impuesto del 30% para las salidas al exterior, también están muy preocupados. Ariel Giménez, que lidera la Asociación de Agencias de Viajes de la provincia, dio a conocer que "la situación ya venía complicada y ahora se agravó. El colchón que tenían algunos se termina y si bien muchas empresas están atendidas por sus dueños o familiares, lo cierto es que hay empleados a los que hay que pagar el sueldo y no quedará otra que el pago fraccionado, o esperar los créditos a tasa subsidiada".

Todos coinciden en que, en la medida que el parate económico se vaya prolongando en el tiempo, las consecuencias en el sector empresario serán cada vez más fuertes y complicadas.

Mientras tanto, en el Gobierno nacional ya trabajan en una salida gradual de la cuarentena a partir del lunes 13 de abril.

Hablan los protagonistas

DINO MINNOZZI - Federación Económica

"La gran mayoría de las empresas locales son pymes chicas con una vinculación familiar y por eso ningún empresario le va a soltar la mano a la gente. La prioridad será pagar sueldos, la ART y obra social".

HUGO GORANSKY - UISJ

"En estas circunstancias lo primero en lo que hay que pensar es en mantener la salud y procurar cuidar la cadena productiva. La Unión Industrial a nivel nacional ha formado un comité de crisis para evaluar la situación".

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio

"Una propuesta que le hemos hecho llegar al Gobierno nacional a través de la CAME es que se instrumente una ayuda para pagar sueldos pero que ni siquiera pase por nuestras manos, sino que vaya al bolsillo del trabajador".

GUILLERMO CABRERA - Ferreteros/CAME

"Nuestra preocupación es no dejar sin trabajo a nadie, pero hay cosas que no están ayudando. Con el regreso del clearing bancario han empezado a ingresar cheques por la compra de mercadería que no se ha vendido".

ARIEL GIMÉNEZ - Agencias de Viajes

"Excepto algunos hoteles que han sido contratados para recibir pasajeros por la cuarentena, el resto de la actividad está parada y ya venía con complicaciones de antes. Y no sabemos cuándo empezaremos a salir".



Prohíben los despidos y suspensiones



A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno prohibió por 60 días los despidos y suspensiones en las empresas. La medida fue dictada en el marco de la emergencia económica y como medida complementaria a las otras que está adoptando la administración de Alberto Fernández en el marco de la cuarentena total que rige para enfrentar la pandemia de coronavirus.

El texto dice que "resulta imprescindible habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de no poder prestar servicios".