Si no se hubiera desatado la pandemia, las guías virtuales con las que hacen tareas durante la cuarentena los alumnos de San Juan estarían ahora adentro de un tubo de ensayo. Las seguirían diseñando, masticando, modificando y sometiendo a todo tipo de pruebas de laboratorio pedagógico y digital. Total, tendrían tiempo. Esa modalidad estaba prevista ser lanzada a las escuelas recién en marzo de 2021, para incorporar un avance tecnológico clave al sistema educativo local. Pero sucedió lo que sucedió, el virus sembró el terror, las clases fueron suspendidas y entonces casi de un día para el otro, las guías salieron al ruedo y se convirtieron en lo que son hoy: la red virtual del Ministerio de Educación que, en menos de una semana, fue usada por el 86% de los estudiantes sanjuaninos.

El dato del año entero de planificación que debieron saltear por la emergencia fue revelado a este diario por el ministro de Educación, Felipe de los Ríos.

"Nos tuvimos que adelantar de golpe a implementar este sistema, por eso vamos aprendiendo mientras avanzamos", dijo el funcionario. Así crearon el espacio virtual "Nuestra Aula en Línea", en la web ministerial, donde se vuelca todas las propuestas que son elaboradas por los docentes y los equipos de especialistas de la cartera.

Durante la primera etapa de la cuarentena, en ese sitio ya habían cargado unas 3.500 guías de trabajo y todavía estaban pendientes de carga otras 1.700.

Esas guías están armadas con actividades específicas para cada nivel educativo. Educación midió los clicks a cada una y elaboró una estadística para ver cuánto habían sido usadas (ver infografía).

Al cabo de 5 días, del 18 al 22 de marzo, ya habían casi 154.000 visitas registradas. "Esa es la cantidad de familias sanjuaninas que se sumaron a esta forma nueva de aprender", evaluó De los Ríos. Agregó que "es importante destacar que tanto el Gobernador como todos los que integramos este ministerio agradecemos a los docentes de San Juan por su dedicación y esfuerzo para poder implementar esta modalidad de trabajo. Y también a la comunidad en general, tanto por su comprensión como por su compromiso".

Además de las guías, que fueron consultadas por el 86% del alumnado sanjuanino, también hubo muchas visitas a los contenidos educativos virtuales de "Nos Cuidemos entre Todos" y de "Infinito x Descubrir".

Tras la extensión de la cuarentena, el acceso a contenidos educativos virtuales tenderá a consolidarse. Pero también hay algo en lo que las autoridades ponen mucho énfasis: las guías no son evaluativas. No habrá ningún tipo de castigo ni de reprobado a los chicos que no las hayan hecho. Son propuestas de actividades para que el proceso de aprendizaje no sufra una interrupción tan abrupta. De los Ríos lo resumió así: "Salud está peleando por la vida de los sanjuaninos. Nosotros, para que nuestros niños y jóvenes no pierdan tiempo de sus vidas y puedan seguir aprendiendo en este contexto".

Una vez que la situación se normalice y los estudiantes puedan regresar a las aulas, comenzará un periodo de nivelación de contenidos. Y recién entonces vendrán las evaluaciones formales.

Aún así, es vista como muy alta la aceptación de estas tareas con guías virtuales. En la cartera esperaban llegar a un "positivo" 40% del alumnado visitando la web. Pero se encontraron con más del doble del nivel esperado.

"De toda crisis se puede rescatar algo positivo", reflexionó el ministro. "Esto abrió una puerta al futuro y es importantísimo incorporarlo. Cuando llegue el FODA, que es una instancia más avanzada y más compleja, podremos evaluar bien y avanzar con este sistema para mejorarlo, como estaba previsto antes de la pandemia", agregó.

Con respecto a distintos mensajes que se viralizaron, algunos incluso fogoneados por docentes, y que sugerían a los padres no obligar ni presionar a los chicos con las guías, De los Ríos se mostró de acuerdo con esa postura y recomendó leer la orientación para padres en la misma web, de modo de encarar las tareas de forma lúdica, para no generar más estrés en los chicos que están sufriendo el encierro de la cuarentena.

Por afuera de la web

Sin conectividad

Donde hay problemas con el servicio de Internet, Educación repartió las guías impresas en papel para que ningún alumno se quedara afuera del acceso al aprendizaje en este periodo.

También por TV

Además, Educación tiene previsto acoplarse a la propuesta nacional de aprovechar contenidos emitidos por la TV Pública, con el diseño de propuestas y actividades para los estudiantes.

Reparto en cada zona

Sobre las próximas guías, las autoridades no descartan entregarlas en los municipios o hasta los comercios de las zonas donde no hay conectividad para garantizar que lleguen a los chicos.