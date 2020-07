"Los registros son muy dinámicos, nosotros lo trabajamos permanentemente con la Nación. El parte que sale día a día del total de las provincias es analizado previamente con la directora nacional de Epidemiología. Muchos de los casos se detectan en la provincia donde cumplen el aislamiento y se notifica dependiendo de dónde tiene el domicilio", explicó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, al referirse a por qué son contabilizados unos casos y otros no, en términos estadísticos y en relación a los no residentes. Así, se mantienen las idas y vueltas sobre la situación, que por lo que indicó la especialista aparentemente tendrá una solución cuando pase la pandemia y se haga una reclasificación de casos, es decir, "una limpieza en la base de datos", según explicó.

Hasta ahora, la provincia no ha tenido uniformidad de criterios, si se quiere. Y es que por ejemplo al caso 9, el de un transportista chileno, lo sumó como propio pues indicaron que realiza habitualmente acá su tarea; a la vez que de acuerdo a lo informado por entonces, como debía cumplir el aislamiento en la provincia entonces lo incorporaron a las estadísticas locales. Pero el camionero tucumano, pese a permanecer también aislado en la provincia, no figura en los registros como caso 11. "Se coordinó con Nación para que cumpla el aislamiento en San Juan, pero como tiene domicilio en Tucumán figurará como un caso positivo de esa provincia", dijo Jofré.

Los positivos de los tres transportistas bolivianos, también diagnosticados la semana pasada por los controles y actualmente con coronavirus hasta que las PCR determinen lo contrario, tampoco aparecen en los registros locales. Para esta circunstancia particular explicaron que como estaban de paso entonces no son contabilizados, independientemente de que al igual que sus colegas chileno y tucumano están cumpliendo el aislamiento en la provincia. "Los casos después se reclasifican. Entonces, si bien nosotros los podemos llegar a sumar como importados, después con la limpieza en la base de datos va a quedar cada uno en la provincia donde tiene domicilio", indicó Jofré.

Ahora bien, esta falta de uniformidad en situaciones similares tiene su correlato. La semana pasada, Salud Pública reveló a modo de ejemplo que el Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) le había asignado a San Juan dos casos de coterráneos que no estaban en la provincia, sino en Buenos Aires, y que por eso les advirtieron que no se los sumaran al registro. Por su parte, el gobierno de Jujuy dijo que entre los infectados con coronavirus en una mina de Jujuy hay sanjuaninos, sin más precisiones por ahora. ¿Qué sucederá entonces con el conteo? ¿Serán incorporados luego a San Juan? Al parecer, eso dependerá de la "dinamicidad" de los registros. Por lo pronto, algunas ciudades del país comenzaron a contabilizar y diferenciar casos positivos de residentes y no residentes.



Sin nuevos contagios

Tras el récord del lunes, el Ministerio de Salud Pública indicó que ayer no hubo nuevos casos positivos. Así, contabilizan 14 personas con coronavirus, de los cuales siete están con proceso infeccioso, hasta ahora sin presentar síntomas. Por otro lado, hay 12 casos sospechosos y 195 test dieron negativo.