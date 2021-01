El paquete de medidas que elaboraba anoche el Gobierno nacional para frenar el alza de contagios de Covid-19 en el país ya tiene efectos en San Juan porque desde el sector hotelero dijeron que las pocas reservas que había para los próximos días se cayeron por el miedo de la gente a que las restricciones a la circulación les impida llegar a la provincia. En cambio, en el sector gastronómico son más cautos porque creen que si el horario de cierre no se restringe tanto, podrán seguir funcionando como hasta ahora. Mientras tanto, el vicegobernador Roberto Gattoni, a cargo del Ejecutivo local, dijo que la intención en el Gobierno es esperar la oficialización del DNU del presidente Alberto Fernández para determinar qué se hará en San Juan.

"Ratificamos que vamos a esperar las medidas que disponga el presidente Alberto Fernández y una vez que se conozcan veremos qué hacemos", dijo Gattoni anoche, quien está al frente del Gobierno porque el gobernador Sergio Uñac se contagió con el virus y todavía no retoma sus tareas.

Hasta el cierre de esta edición, las medidas que elaboraba el Gobierno nacional y que entrarán en vigencia esta misma noche, a través de un DNU (a oficializarse entre anoche y hoy), incluyen la restricción de circulación nocturna entre las 0 y las 6, pero en el entorno presidencial sostienen que no habrá imposiciones a las provincias. Incluso aclaran que las disposiciones no serán equivalentes a un toque de queda porque lo que se quiere preservar es la actividad económica, que ya viene perjudicada por la pandemia.

Otras disposiciones, según se conocía hasta anoche, incluirán que se limitará a 10 asistentes el máximo permitido en reuniones en domicilios particulares (actualmente es de 20) y se disminuirá la frecuencia de vuelos desde y hacia el exterior y también se exigirá test PCR a los residentes que realicen viajes aéreos de cabotaje, además de la restricción al transporte público, para que lo usen sólo los trabajadores esenciales.

La intención en San Juan es aplicar una veda nocturna pero no ser tan estrictos con los horarios de cierre de bares y restaurantes, que hasta ahora es hasta las 2 de la mañana de domingo a jueves y hasta las 3 los viernes, sábados y feriados. Con respecto a las reuniones familiares la idea predominante era no limitarlas, mientras que en cuanto a restringir los colectivos sólo para algunos trabajadores, el espíritu en el Gobierno local era el de reducir la cantidad de pasajeros por unidad en determinados horarios, pero con libre circulación, no sólo para un sector.

De lo que había trascendido del texto del decreto oficial, cada jurisdicción podría ajustar su situación a la cantidad de contagios que se han venido produciendo en los últimos días. En ese sentido juega a favor de San Juan un dato según el cual y de acuerdo a un informe publicado por el diario La Nación, la provincia junto a otros cuatro estados forma parte de un lote en el que tienen un saldo negativo en lo que respecta a la suba de casos. Las otras son Salta, Misiones, Corrientes y La Rioja. En el extremo opuesto, las provincias que tienen un aumento promedio diario mayor son Formosa (un 25% de alza), Santiago del Estero, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, CABA y Tierra del Fuego.

El que habló de la grave situación del sector hotelero fue Fabio Nievas, titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga), quien dio a conocer que las pocas reservas que había para los próximos días en los hoteles del Gran San Juan se están cayendo. Con él habían coincidido algunos operadores turísticos de los departamentos. En cambio, con el sector gastronómico era más optimista si no se adelanta tanto el horario de cierre.

Igual, un gremio en el que están muy preocupados por las eventuales consecuencias de restringir los horarios de atención es el de los gastronómicos. Carlos Flores, secretario adjunto del sindicato del sector, dijo que ya venían muy golpeados por los efectos de la pandemia y por el cierre de muchos locales que no pudieron aguantar el tiempo que no pudieron abrir sus puertas, a partir de marzo del año pasado.

Los castigos a los infractores



Para quienes no cumplan con las medidas de restricción de circulación que pondrá en marcha el Gobierno nacional se aplicarán las sanciones incluidas en el artículo 205 del Código Penal. La norma tipifica los delitos contra la salud pública. "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia", establece.

Tres ciudades no se sumarán



Al menos en tres ciudades habrá discrepancias con lo que disponga el Gobierno nacional. Frente a la decisión oficial, en CABA Horacio Rodríguez Larreta aceptará que los bares y negocios gastronómicos cierren más temprano, pero no restringirá la circulación. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti dijo ayer que en su provincia no impondrá la restricción nocturna para circular. Otro tanto sucederá en Mendoza, según adelantó el gobernador Rodolfo Suárez.

Transporte, sólo para esenciales



De acuerdo al decreto oficial en elaboración, el transporte público a nivel nacional estará estrictamente reservado para los trabajadores esenciales, que son los únicos que podrán estar en la calle en una franja de tiempo que irá de 0 a 6. En San Juan, según adelantaron fuentes oficiales, a lo que se podría llegar es a reducir la cantidad de pasajeros en los colectivos, pero las unidades podrían ser usadas por cualquier persona, sin ningún tipo de obstáculos.