Al pie del cerro San Roque. El camping de Agua Negra cuenta con habilitación municipal, aunque no le sellaban las entradas. Además, no hay guardavidas disponibles.

La muerte Diego Gabriel "Willy" Cortez (37 años), el 1 de enero en el balneario jachallero "Agua Negra", abrió una serie de interrogantes relacionados con la seguridad y las responsabilidades del trágico hecho, que demandará trabajo en diferentes áreas para llegar a las respuestas.



Según versiones policiales, Cortez -en aparente estado de ebriedad- se arrojó al agua del arroyo y golpeó contra una roca. Falleció en la ambulancia, camino al hospital.



En el balneario no había guardavidas, exigencia de tiene rango de ley nacional. El pasado viernes 29 de diciembre, se realizó en Jáchal una segunda reunión entre miembros de la Dirección de Náutica de la Provincia y propietarios de los balnearios del departamento norteño, incluido Agua Negra. En esa reunión hasta se trató el monto de pago para los guardavidas contratados. Como en prácticamente todos los departamentos alejados, en Jáchal no existe la cantidad de guardavidas para satisfacer toda la demanda. Desde el área de Deportes del municipio, aseguraron que apenas hay uno habilitado con la credencial vigente.



Germán Soto, de la Dirección de Náutica, confirmó que fue notificada el pasado viernes Berta González, quien representó al camping, y reconoció que no hay recursos humanos para inspeccionar todos los balnearios.



Otro interrogante se plantea en la habilitación del predio. El comisario Adrián Marinero informó que la propietaria del camping se presentó anteayer en la Comisaría 21 con documentación (seguro, servicio de ambulancia, pago de patentes municipales) y que estaba a disposición de las autoridades policiales y judiciales. Mientras que en Industria y Comercio municipal informaron que Agua Negra está registrado en la Municipalidad como servicio de camping y paga en ese concepto una patente comercial. Y también que desde hace un año aproximadamente por sugerencia de Asesoría Letrada y del Ejecutivo no autorizan el sellado de las entradas. De hecho, a 4 de 6 balnearios del departamento no se les realizaba el sellado. Para ingresar al camping, debía abonarse una entrada de 50 pesos por persona. "Willy" regresó el año pasado a Jáchal, luego de unos años de convivencia en pareja en Córdoba, de cuya relación nacieron tres hijos. Uno de sus hermanos aseguró durante el velorio que por lo pronto será decisión de la madre de los hijos de Cortez si inicia acciones legales.