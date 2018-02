Atrás quedaron las minifaldas ceñidas al cuerpo y los escotes profundos. Ahora las promotoras que trabajan en la Feria muestran un look menos sensual, pero más elegante y cómodo. El cambio de vestuario también se debe a una nueva modalidad de trabajo que implica un mayor desplazamiento e interacción con la gente.



Vestido azul fuerte, con falda plato, y zapatillas blancas. Ese es el atuendo que lucen las promotoras de Gobierno y que les da un toque femenino, canchero y cómodo, sin descuidar la elegancia. Ellas, como el resto de las promotoras, recorren todo el predio de la Feria durante toda la noche. Es que este año, a diferencia de otros, no permanecen frente al stand de la empresa o comercio al que promocionan. El fundamento: interactuar con la gente y llegar con el producto promocionado a una mayor cantidad de personas. "Ahora no sólo entregamos folletos, sino que también le contamos a la gente sobre lo que estamos promocionando y respondemos todas las preguntas que nos hacen. Ahora lo importante es el productos que tenemos que promocionar y no lo llamativo de nuestra apariencia", dijo Micaela, promotora de Provincia ART, que vistió calza y remera.



Los tacos extremadamente altos también quedaron excluidos del vestuario de las promotoras. Hay algunas que usan calzado alto, pero con taco de plataforma que brinda mayor seguridad y comodidad, y que igualmente les estiliza la figura.



Vestidos brillosos, de colores claros y oscuros, a la rodilla o largos, y sin mangas fue la vestimenta común a casi todas las promotoras, aunque algunas vistieron un atuendo más llamativo o deportivo, con calza y remera. Las chicas de Credil, por ejemplo, lucieron una capelina blanca y un vestido a media pierna, muy colorido y con la estampa de un billete de 500 pesos.



Agenda para hoy





Desde las 10 de la mañana estarán abiertas las boleterías en el Parque de Mayo para la venta de entradas para la última noche de la Feria y Exposición Temática de la Fiesta Nacional del Sol. En tanto que a las 20 estará habilitado el ingreso a la misma.



Esta noche, además, se llevará a cabo la actuación estelar del cuartetero cordobés Ulises Bueno, en el escenario mayor. En tanto que en los escenarios alternativos actuarán Dúo Poblete Pintos, Los Arrieros Huaqueños, Ecos del Canto, Mercedario Dúo, Ypaque, Darío Recabarren, Los Gajos de Pinono, Las Voces de la Calandria, Malambo SJ, Materia Prima y Raúl Astorga.



Nuevamente en la Feria, el IPV sorteará dos casas entre los asistentes a la Feria. Quienes quieran participar deben acercarse por el stand del Ministerio de Infraestructura y llenar correctamente los datos del cupón. Luego, depositarlo en la urna destinada a tal fin en dicho espacio; conservando el talón de bases y requisitos que contiene la numeración correspondiente al cupón depositado.



No es necesario estar presente al momento del sorteo.



En tanto que en el stand de DIARIO DE CUYO se realizará entrevistas a personalidades destacadas que visiten la feria y también habrá espectáculos artísticos con bandas locales.

Siempre listos

Como todos los años, el movimiento scout expone su actividades de aire libre en la Feria Temática. En su stand los chicos pueden participar de algunos desafíos como trepar hasta una carpa en altura a través de una telaraña hecha de sogas o atravesar un puente colgante.

Seguridad Vial

En el stand del Ministerio de Gobierno la gente puede informarse sobre las diferentes campañas que se realizan para la prevención de siniestros viales. También puede participar del sorteo de kits de seguridad vial que se realiza todas las noches.