Zona desértica. Las condiciones climáticas contribuyeron a que Benjamín no se expusiera a un riesgo de mayor deshidratación. Llamó la atención que el chico no sufriera heridas a pesar del tiempo y la distancia que recorrió.

Los 21 kilómetros de distancia que hubo entre el sitio que Benjamín Sánchez perdió el contacto con sus familiares y en el que fue hallado casi 24 horas después por los baqueanos, además de las buenas condiciones físicas en las que fue hallado -al punto que obtuvo rápidamente el alta médica en el Hospital Rawson luego de haber sido compensado por un estado leve de deshidratación y recuperarse de contracturas musculares- fueron dos aspectos que también formaron parte de un caso que captó la atención, y también la movilización, de la sociedad sanjuanina.



Ante la consulta de DIARIO DE CUYO, especialistas de diferentes áreas reconocieron también una misma sensación, por lo que se informaron a través de los medios de comunicación, y celebraron el desenlace ocurrido.



Jorge Castro, pediatra de los consultorios externos del Hospital Rawson, indicó que el chico “podría haber tenido muchas cosas, desde el trauma, como golpes, cortes, excoriaciones, pero no mostraba ni una lastimadura, raspadura o corte. Llama la atención que a pesar de la distancia y el tiempo, no se haya deshidratado o lastimado”.



Pablo Scadding y Nicolás Ramos forman parte de un equipo que compite en carreras de aventura non stop, y ambos resaltaron la distancia que recorrió Benjamin. “Me llamó la atención. Lo ayudó que caminó de noche y que no hizo mucho frío. Además el día también fue con buena temperatura y encontró sombra. Pero me sorprendió todo lo que caminó. Por donde me tocó buscarlo, había piedras, espinas y quebradas. Con lo que recorrió, donde lo encontraron era más bien pampa”, indicó Scadding.



Finalmente, la nutricionista Natalia Juárez también señaló que fue un factor favorable que no se registraron temperaturas extremas, que hubiesen obligado al organismo de Benjamin a emplear más agua para regular la temperatura corporal, lo que hubiese acelerado el proceso de deshidratación. “Los niños y los ancianos pertenecen a los grupos de riesgo. Fue muy importante haberlo encontrado justo antes de las 24 horas porque ahí ya se agotan las reservas del cuerpo y la deshidratación puede provocar desmayos y otros cuadros más complicados”.



La movilización



Los consultados también destacaron la cantidad de gente que se sumó para encontrar a Benjamín. Scadding fue uno de ellos y dijo que “era imposible que el chico estuviera cerca de donde se perdió por la cantidad de personas buscando o asistiendo”.