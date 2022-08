Francisco Morales tiene 25 años. Es fanático de River y ama el fútbol desde que tiene uso de razón. Dice que no ve la hora de que llegue el Mundial y asegura que haber comprado el álbum de figuritas de la Copa del Mundo Qatar 2022 lo hizo tener más ansiedad. Lo mismo, pero con palabras más sencillas, contó Lautaro Méndez, que tiene 8 años y que no tiene recuerdos del Mundial anterior, pero que asegura que este no se lo va a olvidar. Francisco y Lautaro no se conocen y sin embargo demostraron la misma pasión y lo hicieron en la jornada de ayer, mientras intercambiaban figuritas en una estación de servicios de Capital. Al igual que ellos, otros sanjuaninos contaron cómo son los trucos y las tácticas que usan para llenar el álbum, que es furor en todo el país. Incluso, en algunos grupos, algunos integrantes hasta se mostraron dispuestos a pagar hasta 50 mil pesos por alguna de las figuritas más difíciles.

Después de casi dos años, grupos de Whatsapp o de Facebook se reactivaron, tras permanecer en silencio desde la Copa América. En ellos, los mensajes llegan a toda hora. Es que los coleccionistas de figuritas empezaron la carrera para llenar los álbumes. Y esa carrera no va a paso lento, sino que día a día la adrenalina de conseguir las figuritas más difíciles aumenta notablemente. De hecho, si bien hasta el momento las personas consultadas dijeron que no compraron figuritas a alto costo, aseguraron que hay personas que las venden "en el mercado blue", como lo denominan los fanáticos. Es decir, a un precio que no es el oficial y que es desorbitante. Una de ellas, es la de "Neymar dorada", que según dijeron hay ofertas de hasta 50 mil pesos.

Traer figuritas de Mendoza o Buenos Aires por correo o pasarse teléfonos de personas que tienen repetidas algunas de ellas son los trucos que los sanjuaninos comentaron que llevan a cabo. "Yo tengo tres amigos con los que todos los mundiales, desde hace varios años, compramos las figuritas. Nunca nos había costado conseguirlas como ahora, por eso mandamos a traerlas de una distribuidora de Santa Fe", dijo Luciano López, que tiene 30 años, trabaja en el comercio y confesó que gasta mucho dinero en este "vicio".

Otra de las estrategias son las reuniones presenciales. A través de las redes sociales acuerdan un día a la semana para hacer el intercambio y para eso tienen reglas, que varían según los grupos. En algunas de estas reuniones está prohibida la venta de figuritas sueltas, no se aceptan cambios desiguales (es decir, sólo se puede intercambiar una figurita común por otra común o una dorada por otra dorada), y está prohibida la presencia de menores que no estén acompañados de un adulto.

Para hoy : Según lo que informaron a través de las redes sociales, hoy, de 11 a 13, un grupo de fanáticos se reunirá en el Patio Alvear a intercambiar figuritas. Mientras que otros dijeron que esta tarde estarán en la Feria de las Pulgas, también con las figuritas que tienen repetidas.

Además, en estos grupos se dan recomendaciones para los que recién se inician en este juego. Se aconseja no llevar el álbum a los lugares de intercambio, tener las figuritas repetidas ordenadas por selección y no entregar los mazos de figuritas a otras personas para evitar que se extravíen algunas.

Las reuniones presenciales se realizan en estaciones de servicios, en cafés, en algún shopping o plazas. En estos lugares es muy fácil reconocer a los fanáticos, porque se tratan de grupos multitudinarios y principalmente formados por hombres, aunque hay algunas mujeres. "Somos minoría, pero tenemos las mismas ganas que los varones. Yo vengo con una amiga y hay algunas mamás que vienen con sus hijos pequeños y se entusiasman más que ellos", dijo entre risas Florencia Castro, una sanjuanina que forma parte de esta movida.

"Las redes sociales nos aliviaron el trabajo y han sido de gran ayuda esta vez que costó tanto conseguir las figuritas y los álbumes. Y en los grupos encontramos de todo, hay gente muy solidaria y otros que por tener más figuritas no avisan dónde las venden, por ejemplo", dijo Abel Ríos, otro fanático, que tiene 40 años y que es el administrador de uno de los grupos de Whatsapp.

En el mismo sentido, otros sanjuaninos contaron que en esos grupos se pasan imágenes de las figuritas repetidas y se las reservan al primero que las pida, comparten listas de las figuritas que a cada uno le falte para que por mensaje privado alguno ofrezca en caso de tenerla repetida y hasta se aconsejan de qué manera intercambiar los cromos para asegurarse de que sea más efectivo el trato. "Buscamos aconsejar a los más chicos y hay gente muy solidaria con ellos, porque muchos no saben cómo es el movimiento. Entonces se les aconseja dónde comprar los paquetes más baratos o que no cambien figuritas comunes por doradas, porque después les cuesta mucho conseguirlas que les faltan. Además, siempre les recomendamos que no paguen por las que aún no tienen, porque siempre hay vivos que quieren lucrar con esta pasión", concluyó Ríos, que colecciona las figuritas junto a sus dos hijos.

CLAVES

El álbum

El álbum cuesta desde 800 pesos en los kioscos sanjuaninos, y los sobres de figuritas oscilan entre los 150 y los 250 pesos. Para completarlo hace falta tener 638 figuritas entre escudos, jugadores, especiales y demás. Cada selección tiene 18 futbolistas y son 8 menos que la lista oficial que cada uno de los equipos presentará en Qatar.

Gratis

En algunos supermercados sanjuaninos, desde el viernes en la tarde se comenzó a vender figuritas y a regalar el álbum. En estos locales, según los fanáticos, es donde más barato se puede comprar los paquetitos. En estos supermercados incluso habilitaron cajas especiales para los clientes que sólo acuden a comprar las figuritas.

Argentina

En el álbum, los jugadores argentinos son: Emiliano Martínez, Franco Armani, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Gio Lo Celso, Guido Rodríguez, Julián Álvarez, Joaquín Correa, Alejandro Gómez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Lionel Messi.

Por mayor

La empresa Panini tiene su sitio de venta oficial de colecciones actuales y pasadas llamado zonakids.com. Incluso, es la vía oficial por la cual el comprador puede hacer uso del "Servicio de Álbum Lleno", que ofrece la posibilidad de pedir las figuras específicas (hasta 40) que faltan para que las envíen a su domicilio, aunque con un valor más alto.

Las difíciles

Desde la empresa Panini, dijeron a medios nacionales que la figurita difícil "es un mito". Aseguraron que ellos imprimen la misma cantidad de todas las figuritas que integran un álbum. Y agregaron que las figuritas están en circulación desde el primer día, ya que con el lanzamiento del álbum, se lanzaron todos los jugadores que lo completan.

Cambios

Esta vez, el álbum incluyó dos cambios históricos. Por un lado, ya no trae la página final, que sería para tachar las figuritas que se van pegando, para llevar un orden. Y por otro lado, la numeración de las figuritas ya no es correlativa. Es que antes iban de la figurita 1 a la 638 por ejemplo, pero ahora cada selección tiene desde la 1 hasta la 19.