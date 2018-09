Hace unos días, un informe a nivel Nacional sacó a la luz que las vasectomías comenzaron a aumentar en algunas provincias argentinas. En este contexto, desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable dijeron que en San Juan esta práctica viene en alza desde el año pasado. De hecho, en lo que va de este año ya hicieron más vasectomías que durante todo el 2017. "El año pasado hicimos 6 vasectomías y hasta mediados de agosto de este año, que es cuando realizamos el último relevamiento, ya habíamos hecho 7 intervenciones", dijo Claudia Noriega, la encargada de este programa.



Si bien la vasectomía no es el método más utilizado en la provincia y los números no son altos, desde Salud Pública se mostraron satisfechos por esta cifra, que hace que San Juan vaya en concordancia con gran parte del país. La vasectomía es legal en Argentina desde 2006. Sin embargo, en San Juan durante mucho tiempo no se realizaron más de 3 por año. Mientras que desde el año pasado comenzó a cambiar. "En 2017 se duplicó la cantidad de vasectomías que años anteriores y esperamos que este año lo terminemos también con un gran aumento", dijo Noriega y comentó que la mayoría de los varones que accedieron a esta práctica son mayores de 40 años y de clase social media baja.



Según Noriega la falta de información y los mitos que existen sobre esta práctica es lo que hace que las cifras no sean elevadas. De hecho, en promedio de cada 100 ligaduras de trompas se hace 1 vasectomía. En 2017 hicieron 680 ligaduras de trompas a mujeres en los hospitales públicos. Y si bien los números comenzaron a subir en los últimos dos años, Noriega dijo que no hay varones que accedan a este método anticonceptivo de manera voluntaria. "Los casos que tuvimos en San Juan se trataron de hombres que fueron intervenidos porque su parejas no podían usar algún otro método anticonceptivo o porque no podían ligarse las trompas. Es como que no tenían opción", dijo la coordinadora del programa y destacó que uno de los primero mitos que hay que desterrar tiene que ver con la falta de deseo sexual. "Los hombres no pierden el deseo sexual y la vasectomía no interfiere en el desempeño sexual", concluyó Noriega.

Claves

-Dónde hacerla

En la provincia las vasectomías se realizan solamente en el hospital Marcial Quiroga y en el Rawson. Sin embargo, Claudia Noriega dijo que los interesados en acceder a esta práctica pueden consultar en cualquier centro de salud para recibir la información necesaria. En los hospitales las vasectomías se realizan en los consultorios de urología. Es una práctica que no requiere anestesia total.

-La vasectomía

La vasectomía es una operación quirúrgica en la que se extirpa el conducto deferente de los órganos sexuales masculinos para conseguir la esterilización. Como consecuencia, en poco tiempo el semen eyaculado no contiene espermatozoides. Claudia Noriega explicó que esta intervención no da efectos de manera inmediata y que se debe usar otro método anticonceptivo durante 3 meses aproximadamente.

-Mitos

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides. Se recomienda a personas que ya tienen hijos o que no desean ser padres. Es una decisión personal y no hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más.

-Requisitos

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión. La vasectomía es una práctica que puede ser revertida, pero que no asegura la fertilidad posterior. Hay sólo un 10% o 15% de recanalización de los conductos.

Otros métodos anticonceptivos

En Argentina las personas tienen derecho a acceder gratuitamente en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas a un método anticonceptivo de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio. Estos métodos anticonceptivos son: preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia y anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía).



Además, en los hospitales públicos y centros de salud se puede acceder de forma gratuita al implante subdérmico hasta los 24 años.