Sin descanso. Pese a las altas temperaturas y al sol pleno del mediodía, los chicos igual gastan energía practicando algunos deportes sobre la arena. Tanto los varones como las nenas se entusiasman con el beach vóley, el beach fútbol y el beach hándbol que pueden practicar en la colonia de verano que se desarrolla en Colón Juniors.

En la colonia de verano de Capital no hay lugar para el sedentarismo. Pero tampoco para el aburrimiento. Es que en el Complejo Deportivo Colón Juniors, donde se desarrollan las actividades, implementaron la práctica de algunos deportes fuera de serie para mantener a los chicos en movimiento y con mucho entusiasmo. Construyeron un cajón de arena de 15x30 donde practican beach vóley, beach fútbol y beach hándbol.

Las actividades en la colonia arrancan a las 9 y se dividen en tres módulos de 50 minutos. Uno de ellos es dedicado exclusivamente a la práctica deportiva para que los chicos dejen el sedentarismo de lado y mejoren su calidad de vida. Es así que, a diario, los chicos hacen actividad física casi por una hora. "El objetivo es que los chicos se muevan y adquieran el hábito de practicar algún deporte. Por eso incluimos algunas disciplinas poco comunes para entusiasmarlos", dijo Marcelo Uribe, coordinador de la colonia.

Y entusiasmo y adrenalina es lo que sobre en esta colonia. Mientras algunos chicos hacen fila para practicar los distintos deportes en la arena, otros practican fútbol, vóley y hockey en canchas tradicionales. "Como son 800 los niños que vienen a la colonia tuvimos que organizar muy bien las actividades y rotarlas de modo que todos participen en todas. De esta manera nos aseguramos que hagan actividad física en forma diaria y por casi una hora", dijo Uribe.

Doble diversión. Los chicos disfrutan de zambullirse en el agua y al mismo tiempo practicar water polo.

Ni siquiera en la hora de la pileta los chicos pueden esquivarle al ejercicio. Mientras algunos practican natación, el resto hace water polo, en la cancha que se improvisó dentro del agua y hasta con arcos flotantes.

Pero los niños no son los únicos que le declararon la guerra al sedentarismo. Los abuelos también. Los 102 adultos mayores que asisten al Complejo Deportivo Colón Juniors también practican desde zumba hasta yoga. Y también siguen en movimiento durante el módulo de recreación. Para ellos construyeron una cancha de tejo de modo que puedan divertirse, pero sin dejar de lado el ejercicio.

A estas actividades también se suman los 40 chicos con discapacidad que asisten a la colonia y que, en forma diaria, también realizan una rutina de ejercicios, pero que hace hincapié en el juego como método para estar en movimiento.

El personal

91 personas son las que trabajan en la colonia de verano de Capital: 45 profesores, 40 monitores y 6 guardavidas.

Adrenalina sin edad. Los adultos mayores que asisten a la colonia de verano de Capital practican zumba y yoga todos los días.

Testimonios

MATEO SAMBRIZZI Participante de 7 años

"Me gusta hacer todos los deportes, aunque a veces me canso mucho. Me encanta jugar al fútbol así que lo hago en la cancha de césped y ahora también en la de arena. Esa está buenísima porque podés jugar descalzo".

MILENA MARATA Participante de 8 años

"Me encanta meterme a la pileta porque hace mucho calor. Además porque me enseñan a nadar y a jugar a la pelota dentro del agua. Eso es muy divertido y me gustaría hacer eso todo el día, pero sólo podemos hacerlo un rato, qué lástima".

PILAR LUCERO Participante de 8 años

"Los profes nos hacen correr y saltar todo el tiempo y eso me gusta porque me divierte. Además, después de todo el ejercicio que hacemos nos podemos meter a la pileta para refrescarnos. Me gustan todas las actividades que hacemos".